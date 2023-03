Régionales Lôh-Djiboua 2023 / Un cadre du RHDP: « Si Yao Patricia est candidate, le RHDP gagne mais...»

Fils du Lôh-Djiboua et militant du RHDP, Sylvain Bada est convaincu que le choix porté par le parti au pouvoir sur le ministre Amedé Kouakou, député-maire de Divo et président de l’Association des cadres du Grand centre (ACCD), pour les élections régionales à venir dans la région du Lôh-Djiboua, est un mauvais choix. Selon lui, le meilleur cheval pour que le RHDP remporte les régionales dans la région, reste Mme Patricia Yao, la Directrice de cabinet de la Première dame, Dominique Ouattara. Sylvain Bada s’est expliqué dans une interview accordée au journal L’Héritage. Ci-dessous, de larges extraits de cette interview.

Sylvain Bada (RHDP-Divo): « Amédé Kouakou ne peut pas gagner les régionales dans le Lôh-Djiboua»

Le Rhdp dans le Loh Djiboua se porte approximativement bien. Sauf que nous avons des difficultés au niveau des régionales. A ce niveau, le candidat que le parti nous a imposé est le ministre Amédé Kouakou. Il est en même temps président des cadres du grand-centre, ministre, Député et maire de Divo, donc il n’a plus le temps de s’occuper de la région du Lôh Djiboua. Cela fait trop. La population ne se reconnait plus en lui. C’est pourquoi nous décrions ce choix de la direction de notre parti, le Rhdp. Donc nous ne voulons pas perdre ce poste pour ne pas être en marge du développement que le président Alassane Ouattara a initié. Il est maire et député comme certains cadres dans d’autres régions.

Le ministre Amédé Kouakou a eu des difficultés dans le temps avec feu le ministre Zakpa Kobenan. Concernant cette rivalité entre lui et le docteur Famoussa Coulibaly où le ministre Zakpa et ses parents sont intervenus, il est resté campé sur sa position. Comme aujourd’hui il est pressenti pour être le candidat du Rhdp, il se déplace vers les populations qu’il n’a pas écoutées lors du règlement du conflit qui l’oppose au docteur Famoussa Coulibaly. C’est à cause du Lôh-Djiboua que le ministre Amédé Kouakou a été nommé dans le gouvernement. Il ne peut pas être cadre et ministre dans le Lôh Djiboua et s’occuper en même des cadres du grand centre. Il passe le clair de son temps à s’occuper des affaires du grand centre que ceux du Lôh Djiboua

(…) Amédé Kouakou ne fait plus le poids dans le Lôh-Djiboua. Il n’a pas de proximité avec les populations. Comprenez que quelqu’un ne peut pas être président de l’association des élus et cadres du grand centre et en même temps cadre du Lôh Djiboua. Il vient sporadiquement à Divo parce qu’il est pressenti candidat. Il n’est pas encore tard. Les responsables de la direction du Rhdp peuvent rectifier le tir. En lieu et place d’Amédé Kouakou, c’est Yao Patricia qu’il faut pour la victoire aux régionales. Je porte haut la voix de ceux qui souffrent dans le silence et qui ne peuvent pas parler. Amédé Kouakou ne peut pas gagner les régionales. Si les chefs de Guitry, Lakota, et Divo ont fait une déclaration pour soutenir quelqu’un d’autre qu’Amedé Kouakou, ça veut tout dire.

« Avec le choix d’Amédé Kouakou aux régionales, le Rhdp perd dans le Lôh- Djiboua »

Nous disons avec certitude qu’avec le choix d’Amédé Kouakou aux régionales, le Rhdp perd dans le Lôh- Djiboua. Nous ne sommes pas là pour perdre les élections et nous ne voulons pas perdre les élections. C’est pourquoi, nous crions notre ras-le-bol pour dire que si nous voulons gagner les élections régionales, il nous faut une autre personne. Prenons les dernières élections régionales où Zapka Kobenan était candidat. Prenons la marge du Pdci-Rda qui est venu en deuxième position.

Ajoutez au score du candidat indépendant Me Arnaud Bertin Zéhouri, vous verrez la marge. Si aujourd’hui il y a une fusion au Pdci-Rda, nous perdons les élections. Même une alliance Pdci-Rda -PPA-CI, nous perdons encore avec Amédé Kouakou comme candidat. Même sans fusion, une compétition ouverte entre les trois grands partis, le Pdci-Rda, le PPA-CI et le Rhdp dont je suis militant, nous perdons les élections parce que le choix d’Amédé Kouakou ne fait pas l’unanimité dans le Lôh-Djiboua. Il y a des cadres valeureux du Rhdp dans le Lôh Djiboua. Je cite par exemple l’honorable Yao Patricia.

« Si Yao Patricia est candidate, le RHDP gagne haut les mains les élections régionales »

La chefferie qui devrait être neutre, s’est engagée dans ce processus parce qu’elle est soucieuse du développement de la région. Or l’épée de Damoclès plane sur la tête des chefs à cause du développement. Porter leur choix sur Yao Patricia serait un grand danger pour les chefs. Donc voyant le danger venir de loin, ils ont joué par contrainte cette médiation. La chefferie a été outillée. Et pourtant, la députée-maire de Guitry, aussi cadre du Rhdp, est le choix de tout le Lôh Djiboua. Faites une petite investigation et vous découvrirez la vérité (…) Cela ne souffre d’aucune inquiétude.

Si Yao Patricia est candidate, nous gagnons haut les mains les élections régionales. Elle est partout, elle aime les populations, les populations l’aiment, elle est à l’écoute de ses parents. C’est celle-là même qui a été présentée par le ministre Zakpa Kobenan comme son successeur dans le Lôh- Djiboua aux régionales (…) Si nous nous obstinons à aller avec Amédé Kouakou, au soir des résultats, nous allons perdre. Je demande aux cadres du Rhdp d’ouvrir les yeux parce qu’Amedé Kouakou ne peut plus rien apporter au Rhdp dans le Lôh- Djiboua. Il va perdre lamentablement les élections régionales.