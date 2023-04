Côte d'Ivoire : L' ANP suspend le journal Le Temps

L'Autorité nationale de la presse (ANP) a annoncé la suspension du quotidien Le Temps pour six parutions. Le communiqué de l'autorité stipule aussi que Yacouba Gbané, le directeur de publication dudit média, a écopé d'une suspension de trois mois.

Côte d'Ivoire : Pourquoi l'ANP suspend le quotidien Le Temps

Selon le communiqué consulté par Afriquesur7, dans son édition no 5659 du lundi 20 mars 2023, Le Temps a publié deux articles qui sont mis en cause par l'Autorité nationale de la presse. Il s'agit, en effet, de celui intitulé "Convocation du SG du PPA-CI/Qui est la juge qui entendra Pickass" et autre avec pour titre "Savoir s'envoyer".

L'ANP constate que dans le premier article, le journal a publié la photo de la doyenne des juges d'instruction du Tribunal de première instance d'Abidjan, en charge du dossier.

Par ailleurs, Samba Koné, le président de l'autorité, fait remarquer que l'auteur du second article s'est lancé dans une vive critique en présentant l'appareil judiciaire et les magistrats comme étant un instrument du pouvoir d'Alassane Ouattara pour opprimer les opposants ivoiriens sans en apporter les preuves.

Au regard de tout ceci, l'ANP a suspendu Le Temps pour six parutions. Quant à Gbané Yacouba, il est suspendu d'écriture pour trois mois.