CAN Côte d’Ivoire 2023 - Fally Ipupa à l’ouverture: Idriss Diallo a tranché

Une polémique a enflé la toile concernant l’artiste choisi pour l’ouverture de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Et le nom avancé est celui de Fally Ipupa qui a mis en colère des ivoiriens. Le président de la FIF, Idriss Diallo a finalement tranché en réfutant cette rumeur.

Idriss Diallo n’occulte pas le fait que Fally Ipupa puisse faire partie des artistes à l’ouverture de la CAN Côte d’Ivoire 2023

Depuis quelques jours, une rumeur fait croire qu' à la prochaine CAN en Côte d’Ivoire qui va se dérouler en janvier 2024, l’artiste choisi pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, n’est autre que le chanteur congolais, Fally Ipupa.

Devenue virale sur la toile, cette annonce a créé une véritable indignation de nombreux ivoiriens qui se sont prononcés sur sur la toile. Des anonymes, en passant par des célébrités, ont réagi durement contre le choix de Dicap la Merveille à l’ouverture de CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Après les différents coups de gueule contre le Comité d’Organisation de la CAN (COCAN), qui ont laissé des artistes ivoiriens pétris de talent pour choisir un artiste étranger, le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo s’est prononcé face à des journalistes sportifs.

‘’C’est un site qui a donné l’information sur le Net et ça crée le buzz. De ma position de vice-président du COCAN, dans les travaux que nous avons effectués, ce n’est pas Fally Ipupa qui va faire l’ouverture de la CAN. Je peux vous le dire. De ma position de vice-président, il y a un projet d’ouverture de la COCAN, il y a un projet d’hymne pour la CAN et il y a un projet de musique sur la CAN qui est bâti autour des artistes ivoiriens’’, explique-t-il.

"Fally Ipupa est un artiste international qui vient régulièrement en Côte d’Ivoire"

Et, il affirme fortement : ‘’En Côte d’Ivoire, lorsque vous parlez de football, vous parlez de Didier Drogba ou Yaya Touré. Quand vous parlez de musique à l’international, on parle de Magic System et d’Alpha Blondy. On parle de ces icônes-là’’. Pour le moment, selon le premier responsable du football ivoirien, le projet n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais, il va informer tout le monde lorsque ça sera enclenché.

‘’Lorsque le projet sera prêt à être présenté, vous saurez qui va participer à l’ouverture de la CAN’’, précise-t-il. Tout en exhortant les uns et les autres à la retenue. ‘’De grâce, n’allez pas alimenter les polémiques qui en fait ne sont basées sur rien du tout’’, souhaite-t-il. Cependant, Idriss Diallo n’occulte pas le fait que le chanteur congolais puisse faire partie des artistes à l’ouverture de la CAN.

‘’Après, Fally Ipupa est un artiste international qui vient régulièrement en Côte d’Ivoire pour des spectacles. Quand vous faites l’ouverture d’une CAN comme ça été le cas en Coupe du monde, vous pouvez recevoir plusieurs artistes. Vous avez vu que Gims et un certain nombre d’artistes qui étaient là à la Coupe du monde. Ils n’étaient pas qataris, mais ils étaient à la Coupe du monde’’, avance-t-il.

Selon toujours le président de la FIF, aucun artiste n'a encore signé pour l’ouverture ni la clôture de la CAN. Toutefois, ça sera une voix la plus autorisée qui pourra donner le nom de l’artiste ou des artistes qui vont chanter à la cérémonie d’ouverture de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.