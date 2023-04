Côte d’Ivoire : La sosie de la Première dame Dominique Ouattara au coeur d’une polémique

La sosie de la Première dame, Dominique Ouattara, a fait sensation avec son aide de camp sur les réseaux sociaux au cours du mardi gras. Deux mois seulement après cet événement, la gamine fait l’objet de polémique sur la toile.

La mère de la sosie de la Première dame Dominique Ouattara crache ses vérités à ses détracteurs

Les internautes ont découvert lors de la célébration du mardi gras le 21 février, une jolie petite fille du nom de Sirine et sa camarade prénommée Marie Alexia. Ces deux petites filles en classe de CE2, ont imité à la perfection la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, et son aide de camp.

Elles sont devenues les super stars des réseaux sociaux durant pratiquement un mois. Sur les différentes chaînes de télévisions ivoiriennes, on ne fait que parler d’elles. La sosie de la Première dame et son aide de camp ont également participé à une émission de Peopl’Emik de La 3 du groupe RTI.

Après avoir été reçues sur le plateau de Peopl’Emik, Sirine et Marie Alexia ont rencontré la Première dame, Dominique Ouattara, à son cabinet avec leurs parents. Au cours de cette audience, l’épouse du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, leur a remis une grosse enveloppe. Depuis lors, une polémique a cours sur la toile au sujet de la petite fille. Des internautes trouvent que la maman expose trop son enfant. Ce qui n’est pas normal.

Face à ces remarques, la mère de Sirine n’a pas tardé à réagir sèchement. ‘’Avant ce fameux 21 février, ma fille avait déjà sa petite communauté sur Instagram, TikTok et snaptchat. Ma fille avait sa petite popularité à l’école, dans son milieu, et partout. Les enfants et parents la reconnaissaient grâce à ses vidéos comiques sur TikTok. Sur TikTok, elle s’appelait Queen Tyffa. Pas plus tard que dans le mois de janvier, grâce à ses vidéos sur TikTok, elle a été l'invitée d’honneur à l’anniversaire d’une petite collégienne. Elle prenait déjà des photos avec ses admirateurs lorsqu’elle sortait. Elle était la starlette de sa classe bien avant tout ça. Elle avait déjà sa page Facebook et son compte Instagram depuis 2017. Depuis qu’elle a 4 ans, je publie son actualité sur son compte Instagram. Même lorsqu’on voyageait, des inconnus prenaient des photos avec elle, elle ne savait pas encore parler souvent, j‘étais gênée’’, répond-t-elle.

La maman de la ‘’Première dame’’, ne s’est pas arrêtée là. Elle continue pour dire : ‘’Depuis qu’elle est bébé, je publie ses photos et vidéos sur mon compte Facebook perso; tout le monde la connaît en tant qu’Aya là-bas. Sa jumelle Manuella Djedje peut confirmer. C’est elle en profil sur ce compte et je publie ses photos ici régulièrement, cette page portait son nom au début et après, j’ai changé de nom. Ce n’est pas parce que » certaines personnes « la découvrent, que maintenant, elles vont se permettre de me dire comment je dois éduquer mon enfant !!! Vous avez tous constaté qu’elle est bien éduquée, avec l’aide Dieu depuis qu’elle a 11 mois, je m’occupe seule d’elle sans rien demander à personne !! Ma fille est ma muse et mon inspiration. Dieu bénit toutes ces personnes qui l’aiment véritablement, nous vous aimons aussi’’.