Célébration des 75 ans de l'OMS : Voici le message que va porter Dominique Ouattara

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) célébrera ses 75 ans, le 7 avril 2023. Afin de marquer d’une pierre blanche cet évènement au plan mondial, l’OMS a décidé d’organiser des célébrations dans tous les pays du monde, à travers des messages qui seront portés par des personnalités de haut rang.

75 ans de l'OMS : La Première Dame Dominique Ouattara va parrainer les festivités en Côte d’Ivoire

Dans le cas spécifique de la Côte d’Ivoire, le choix du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle a été porté sur la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, Ambassadeur Spécial de l’ONUSIDA pour l'Élimination de la Transmission Mère-Enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique.

L'information a été donnée, le mardi 28 mars 2023, lors d’une audience que la Première Dame, Madame Dominique Ouattara a accordé au Dr. Jean Marie Vianny Yaméogo, représentant pays de l’OMS.

Au cours de cette rencontre qui a enregistré la participation des collaborateurs des deux personnalités, la Première Dame a donné son accord de principe pour accompagner l’OMS dans les festivités liées à son 75ème anniversaire de création.

A sa sortie de la rencontre, le Dr Jean Marie Vianny Yaméogo a bien voulu donner les raisons du choix de Madame Dominique Ouattara.

Le représentant de l'OMS a surtout insisté sur son expérience dans la lutte contre le SIDA pédiatrique en tant qu’Ambassadeur spécial de l’ONUSIDA et dans la gestion de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville.

« (…) La rencontre a été très fructueuse parce qu’elle nous a donné des idées. D’abord, elle nous a donné son accord de principe parce qu’elle est tout à fait d’accord avec cette idée. Partant de son expérience d’abord dans la gestion de l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, où on retrouve des éléments de qualité et d’équité. Aussi, c’est un hôpital à visage humain parce qu’il prend en compte les indigents sur toutes pathologies confondues. Et aussi, tout ce qu’elle fait en matière d’intervention sur les fistules obstétricales. Notons aussi que son hôpital est un terrain de stage. Elle est également l’Ambassadeur de l’ONUSIDA pour le VIH pédiatrique », a expliqué le Dr Yaméogo.

Avant de revenir sur le message que la Première Dame devra porter durant ces festivités aux populations. En effet, Dr Yaméogo a révélé que l’épouse du Chef de l’Etat devra lors de ces festivités, porter un message sur la réduction de la mortalité maternelle.

A ce sujet, l’Ambassadeur Spécial de l’ONUSIDA portera le message, lors de ces célébrations, sur l’importance de la consultation prénatale dans les premiers mois de la grossesse.

« (…) Elle est tout à fait d’accord sur ce sujet. Elle nous a même donné des modèles de messages à l’adresse des mères. Car, il faut que les mères comprennent qu’il est important d’aller consulter dès le début de la grossesse et qu’elles comprennent qu’il faut fréquenter les formations sanitaires (…) », a souligné le Dr Jean Marie Vianny Yaméogo, représentant pays de l’OMS.

C’est en 1948 que les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l’OMS pour promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les personnes vulnérables.

Le 75ème anniversaire de l’Organisation sera l’occasion de revenir sur les avancées en matière de santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations.