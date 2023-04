Côte d'Ivoire : Le ministre Amadou Koné sur les traces d'Amadou Gon

Perpétuant les actions de feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly qui chaque année, fait des dons à ses parents Senoufo de Divo, le ministre des transports, Amadou Koné, leur a offert 6 tonnes de riz et sucre dans le cadre du carême chrétien et musulman.

Ramadan et Pâques 2023: Amadou Koné sur les traces de AGC, fait un important don à la communauté senoufo de Divo

Les dons ont été réceptionnés et distribués par Mamadou Bafao, Fils du chef de canton et chef de la famille Gbon le samedi 8 avril 2023 à Divo.

Poursuivant une tradition entretenue par feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly au profit de la communauté senoufo de Divo, où a vécu l’ex chef de canton et chef de la famille Gbon, le Ministre Amadou Koné a fait un important don en vivre à ladite communauté en cette période de jeûne musulman et de Pâques chrétien.

Au total 6 tonnes de riz et de sucre. Ces dons que fait Amadou Koné depuis le rappel à Dieu de son aîné AGC, viennent soutenir la communauté Senoufo de Divo, musulmane et chrétienne, en ce moment de Ramadan et de Pâques.

Sercom Amadou Koné