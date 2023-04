Côte d'Ivoire - Secteur de l'immobilier: La plateforme « Mysoa » veut faciliter la tache aux acquéreurs

Promoteur de la plateforme «Mysoa», Monnint Kouleon peut compter sur le soutien de Yamoussa Coulibaly PDG de l'entreprise immobilière Challenge Immobilier International (Chim-inter).

Promotion immobilière en faveur de la diaspora: Yamoussa Coulibaly soutient l'innovation "MYSOA"

Présentant les avantages de son projet "MYSOA", Monnint Kouleon a rassuré la diaspora ivoirienne de ne plus avoir d'inquiétudes lorsqu'ils veulent investir dans leur pays d'origine la Côte d'Ivoire.

"L’intérêt pour les membres de la diaspora est qu’ils ne sont plus obligés de prendre un billet d’avion juste pour venir vérifier l’existence d’un terrain. Ils peuvent avoir les réponses à leurs questions en temps réel depuis le smartphones ou leurs tablettes", a-t-il rassuré.

Mieux, cette initiative permettra aux ressortissants ivoiriens vivant à l'étranger, de payer des terrains de façon échelonnée sur une période de 2 à 5 ans pour la première phase, sans apport initial ni frais de dossier.

"C'est pour gagner ce pari que j'ai noué des partenariats avec des aménageurs fonciers et des promoteurs immobiliers agréés comme Chim-inter. Je remercie M. Yamoussa Coulibaly d'avoir cru en moi et accepté d'immobiliser des terrains pour aider ses frères et soeurs ivoiriens", s'est félicité Monnint Kouleon.

Pour sa part, Yamoussa Coulibaly a indiqué que, dans le cadre de la plateforme digitale MYSOA, son entreprise Chim-inter mettra des terrains avec ACD à la disposition des souscripteurs.

"Nous travaillons en grande intelligence avec le ministère de la Construction. Notre contribution est de mettre à la disposition de la plateforme des terrains avec ACD. Notre but est de faire en sorte que les ivoiriens d’ici et d’ailleurs puissent investir dans l’immobilier en toute sérénité. 60% de nos clients viennent de la diaspora. La plateforme « Mysoa » va encore faciliter la tache à nos acquéreurs", s'est-il réjoui.

Du 16 et 17 mai 2023, le patron de Challenge Immobilier International (Chim-inter) sera à Paris, pour le lancement des conférences dénommées "Diaspora et Investissements immobiliers en Afrique".

Cette première édition sera meublée de conférences et de rencontres B to B dans un hôtel des Champs Elysées, avec des leaders d'associations de jeunes, de femmes et de communautés.

"Nous nous positionnons comme une entreprise citoyenne qui doit apporter quelque chose à la Côte d’Ivoire, à l’Afrique et à l’humanité toute entière. Le business consiste à gagner de l’argent. Mais, nous avons fait le choix de placer l’homme au centre du business. En acceptant le sacrifice d’immobiliser des terrains pendant 2 ou 5 ans pour que les ivoiriens qui travaillent à l’étranger puissent acquérir des biens en Côte d’Ivoire, c’est notre mission que nous accomplissons", confie Yamoussa Coulibaly