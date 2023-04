Dons de matériels scientifiques: La Corée du Sud apporte son soutien à l'UPM

L'antenne d'Abidjan de l'université polytechnique de Man ( UPM), sise à Cocody Angré (7e tranche), a été le lieu d'une sympathique cérémonie de remise de matériels scientifiques par l'ambassade de la Corée du Sud à l'institution d'enseignement supérieur et de recherche scientifique qu'est l'UPM.

Don de matériels Scientifiques Partenariat ''win-win'' entre la Corée du Sud et l'université polytechnique de Man (UPM)

L'ambassadeur, SEM Saeng Kim, prenant la parole pour justifier la remise de matériels à l'UPM, s'est d'abord félicité de la qualité des relations entre la Corée du Sud et la Côte d'Ivoire dont il ne doute pas qu'elle devienne dans un avenir proche un pays industrialisé.

En témoignent, a poursuivi le ministre plénipotentiaire, les potentialités d'une université comme celle de Man qui, depuis sa création, fait montre de compétences académiques à travers la formation de qualité d'ingénieurs et de titulaires de Masters.

Pour SEM Saeng Kim, ce don est une manière de féliciter l'UPM et de jeter les bases d'un ''partenariat win-win'' à même de consolider la recherche de l'excellence dans cette université.

Le président de l'UPM, le Prof. Lacina Coulibaly, en remerciant le donateur, a souligné le pragmatisme de l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire en ces termes: " l'intérêt que la Corée du Sud accorde à la science à travers les investissements dans les infrastructures, les bourses d'étude et le financement de la recherche n'est plus à démontrer.

L'innovation salvatrice dans le don de ce jour c'est que l'UPM, elle-même, qui a choisi les équipements dont elle a besoin.''

S'adressant au représentant du ministre Adama Diawara, le directeur de cabinet, Prof Kobéa, le président de l'UPM a souligné la sollicitude de la tutelle vis-à-vis de l'UPM, toute chose qui donne davantage de motivation et de courage aux responsables, personnels enseignants et administratifs, ainsi qu'aux étudiants de cette université pour hisser encore plus haut l'UPM sur les cimes de l'excellence.

Après les allocutions, l'ambassadeur de la Corée du Sud a été fait Ambassadeur de l'université polytechnique de Man et a reçu un présent.

Soulignons que le montant du matériel de pointe reçu avoisine les 200 mille dollars US (environ 120 millions FCFA). Il s'agit, entre autres, de: dispositif de lecture d'optique ( Axiome Axm 980), pluviomètre (Hellman 200cm²), conductimètre (PCE-428), Sonomètre (PCE-428), Gaussmètre ( PCE-EMF 40), véhicule aménagé en labo ( Hyundai), etc.

Plusieurs personnalités du monde académique ont pris part à la cérémonie: la Chef de cabinet du MESRS, Prof Goita, les présidents d'université Prof Ballo Zié, Adama Coulibaly; le DRH Diakité Djimbala, le DESUP Prof. Nindjin, etc