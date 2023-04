Municipales 2023 à Bouaké: Le RHDP fait bloc autour d' Amadou Koné

Le candidat du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix ( RHDP) aux élections municipales du 2 septembre 2023 dans la Circonscription de Bouaké, le Ministre des Transports Amadou Koné a reçu le soutien de la quasi-totalité des secrétaires départementaux et des structures spécialisées du parti à Bouaké. C’était le dimanche 23 avril 2023 au siège régional du parti. Ils ont remercié le président de la République Alassane OUATTARA , Président du RHDP, et les membres du Directoire pour le choix du candidat Amadou Koné aux élections municipales 2023 à Bouaké.

Bouaké-Municipales 2023 : Amadou Koné reçoit le soutien des secrétaires départementaux et des structures spécialisées RHDP

Rassemblés dans la salle de conférence du siège régional du parti ce dimanche 23 avril 2023, les Secrétaires départementaux RHDP et Adjoints, délégués communaux RHDP, secrétaires de section, structures spécialisées UJ-RHDP, UF-RHDP, UE-RHDP, mouvements et associations, Militants et sympathisants du RHDP ont à l’unisson exprimé leur gratitude au président de la République et à la direction du RHDP pour le choix du député de Bouaké commune, Amadou Koné comme le candidat du parti aux municipales prochaines à Bouaké. Ci-jointes les différentes motions de soutien.

Motion de soutien des secrétaires départementaux

Considérant que le développement local ne saurait s’opérer sans l’implication des cadres avertis ;

Considérant que le développement de Bouaké tel qu’amorcé mériterait d’être accompagné et amplifié ;

Vu que le choix de monsieur le Ministre AMADOU KONE par le PRESIDENT de la République, SE ALASSANE OUATTARA et le Directoire du RHDP comme candidat de notre parti aux élections municipales à Bouaké répond à cette problématique ;

Considérant qu’Amadou Koné, de par sa position de ministre du gouvernement et d’acteur politique actif au plan local joue déjà ce rôle fédérateur et catalyseur,

Vu que ce choix rencontre l’adhésion des populations, tous secteurs confondus et singulièrement celle des militants RHDP Bouaké ;

Les SECRETAIRES DEPARTEMENTAUX DU RHDP BOUAKE ;

Remercient SE Monsieur le Président de la République pour la cooptation de notre champion et pour l’intérêt qu’il accorde à notre cité, Bouaké.

Saluent le choix de monsieur Le Ministre AMADOU KONE, comme candidat aux élections Municipales locales gage de sagesse ; de bonheur et de développement futur pour notre localité.

S’engagent à porter la campagne jusqu’à la victoire.

Fait à Bouaké le 23/04/2023

POUR LES SECRETAIRES DEPARTEMENTAUX DU RHDP BOUAKE

N’DRI Elvis

LE PORTE PAROLE

Motion de soutien de l’union des femmes RHDP

Considérant que les femmes, épicentre de la famille sont des symboles de paix et de cohésion ;

Considérant que de cette position, leurs analyses sont empruntes de sagesse et de mesure ;

Vu que le choix de Monsieur le MINISTRE AMADOU KONE comme candidat de notre parti participe de cette opportunité de cohésion et de développement ;

Vu qu’aujourd’hui, Bouaké n’a besoin d’autre chose que ces déclarations faites ;

Nous, UNION DES FEMMES du RHDP de Bouaké :

Saluons avec grand intérêt le choix de Monsieur le MINISTRE AMADOU KONE comme candidat aux élections Municipales, pour le compte de notre grand parti le RHDP Bouaké.

Invitons tous les cadres et militants du parti autour de ce choix fédérateur, pour un Bouaké gagnant.

Fait à Bouaké 23/04/2023

POUR L’UNION DES FEMMES DU RHDP BOUAKE

OUATTARA FANTA

LA PORTE PAROLE

Motion de soutien des jeunes RHDP

Considérant que le développement local implique des compétences politiques, mais surtout administratives, économiques et financières ;

Vu que les grandes cités méritent des grands managers ;

Vu que Bouake 2ème ville de la Côte d’Ivoire, mériterait un leadership conséquemment fort pour une meilleure exécution du programme National de développement ;

Considérant que de cette bonne exécution du PND, des opportunités d’emploi et d’autonomie financière se créeront pour les jeunes ;

Considérant qu’AMADOU KONE, cumulant ; compétences, leadership et vision est ce catalyseur qui peut engendrer ces dites opportunités ;

L’UNION DES JEUNES DU RHDP BOUAKE ;

Adhèrent à ce choix salvateur

Remercient papa ADO pour son écoute attentive ;

S’approprient toute la campagne jusqu’à la victoire finale.

Fait à Bouake le 23/04/2023

POUR L’UNION DES JEUNES DU RHDP BOUAKE

SANOGO Assimy

LE PORTE PAROLE

Motion de soutien des Enseignants RHDP de Bouaké

Considérant que le rôle des enseignants dans un parti politique est l’édification des consciences autour de l’éthique du dit parti ;

Considérant que les militants bien formés voteront justes et utiles ;

Considérant que les militants bien motivés et formés permettront de booster le taux de participation ;

Considérant que le candidat AMADOU KONE constitue à lui seul un catalogue de thématiques faciles à vendre ;

Nous ENSEIGNANTS DU RHDP BOUAKE :

Saluons la désignation du candidat Amadou Koné comme étant un choix juste qui est congruence avec les aspirations de la base.

Engageons nos équipes dans une formation active des militants pour un vote juste avec un taux de participation record.

Fait à Bouake le 23/04/2023

POUR L’UNION DES ENSEIGNANTS DU RHDP BOUAKE

DIAKITE MORI

LE PORTE PAROLE