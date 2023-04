Emma Lohoues: "Je suis en couple mais je n’ai pas envie de parler à mon chéri"

Dans un échange vidéo avec ses abonnés sur TikTok, Emma Lohoues a donné une réponse un peu plus floue sur sa situation sentimentale.

Emma Lohoues se prononce sur sa vie amoureuse

L’influenceuse ivoirienne, Emma Lohoues a vécu une relation tumultueuse avec le père de son fils Kobe qui a huit ans aujourd’hui. Ensuite, la patronne de Empire 17 a vécu plus ou moins une idylle avec feu Arafat DJ. Cette aventure amoureuse avec le roi du Coupé-décalé a tourné court. Jusque-là, les fans de la femme d’affaires ne savent pas qui partage actuellement sa vie sentimentale.

Mais, il arrive souvent qu’Emma Lohoues passe des messages voilés sur un pan de sa vie privée. Une manière de préparer sa fanbase sur sa probable union avec un homme ? Il y a même quelques mois, l’influenceuse déclarait au cours d’une émission télévisée, être amoureuse. Et les abonnés veulent absolument faire sortir des vers du nez de la présentatrice de la première saison de l’émission The Bachelor Afrique Francophone sur Canal + Pop.

Une fois de plus, Emma Lohoues qui répondait aux questions de ses fans sur TikTok en direct au sujet de sa relation, a fait savoir qu’elle préfère la solitude. ‘’Moi, je suis épanouie toute seule. J’adore ma solitude… Souvent même, je suis en couple et tout, mais je n’ai pas envie de parler à mon chéri, je n’ai pas envie de le voir, j’ai envie d’être seule. Parce que j’estime que j’ai besoin de temps pour pouvoir accepter l’idée qu’il faille que je me réveille encore avec un homme chaque matin, et que j’aille dans les toilettes et que je nettoie les toilettes…, et que je vois ses trucs dans le lavabo, et que je vois ses habits traînés par terre… J’ai déconnecté avec ça’’, dit-elle.