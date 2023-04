Côte d’Ivoire : Emma Lohoues apparaît sublime pour son anniversaire

Emma Lohoues souffle ce lundi 17 avril une bougie de plus. Sur sa page Facebook, elle a partagé des photos d’elle sublime et rayonnante pour célébrer ce moment.

Emma Lohoues célèbre son anniversaire avec des photos magnifiques

Emma Lohoues est une femme heureuse ce lundi 17 avril. Cette date est mémorable pour la femme d’affaires et patronne de la structure Empire 17.

Elle n’a pas voulu passer cette occasion et a décidé de la partager avec ses nombreux fans sur les réseaux sociaux. L’influenceuse célèbre ce jour son 37ème anniversaire de naissance.

Dans une publication, elle a publié une série de photos d’elle, toute de noire vêtue dans une tenue Sky assise et debout dans un look Afro.

Avec un message simpliste : ‘’En ce jour, est née une REINE !’’. L’actrice est sublime, rayonnante et en pleine forme dans les clichés qu’elle a postés.

Rapidement, une kyrielle de messages en commentaires des internautes et surtout des admirateurs d’une des femmes les plus influentes de la Côte d’Ivoire, a commencé à se répandre.

‘’Heureux anniversaire que Dieu te comble de ses grâces infinies’’, ‘’Hbd à la femme au grand cœur, ma motivation bel âge santé surtout, que Dieu te bénisse et te comble au delà de tes attentes. Tu te bonifies de jour en jour’’, ‘’HBD la plus belle Bonheur à gogo Lolita’’, ‘’L'aiguille de la montre a marqué une pause à cette date pour t'honorer. Heureux de souffler avec toi cette énième bougie. Que les grâces, les faveurs et bénédictions de JÉSUS-CHRIST t'accompagnent tout au long de ta vie. Que DIEU permet que l'année prochaine à cette même période tu puisses souffler encore une autre bougie à la Gloire de son Saint Nom. HBD petite sœur chérie Emma bisouuuu!!!’’, pouvait-on lire.

Des artistes, hommes du showbiz, danseuses et influenceurs comme Savan Alla, VDA, Anderson 1er, Lunic, Fanicko, Soumangourou Kanté et Apoutchou National, lui ont également adressé des messages. ‘’Pleins pleins de bonheur longévité HBD’’, ‘’Joyeux anniversaire notre attaquer-tomber. Que du bonheur’’, ‘’Que du bonheur joyeux anniversaire maman’’, ‘’Joyeux anniversaire ma fille chérie que Dieu te donne encore longévité santé bonheur amour et paix bisou’’, ‘’Joyeux anniversaire ma Emma’’, ‘’Toi la on connaît ton secret maintenant. Tu a médicaments pour rajeunir oh tchia. L’homme peut pas être jolie comme ça ma fille emma’’.