Côte d’Ivoire: Voici pourquoi les choses ne bougent pas pour Stéphane Zabavy, l'ex de Josey

Stéphane Zabavy, l’ancien compagnon de Josey, est confronté à une situation difficile, selon les révélations d’un Pasteur, faites à l’acteur et chanteur lui-même lors d’un culte à l’église.

Un pasteur à Stéphane Zabavy: "Dans le monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui retient ton nom’’

Les nouvelles concernant l’ancien compagnon de la chanteuse, Josey, Stéphane Zabavy, ne sont pas reluisantes.

L’acteur et chanteur ivoirien s’est mis à dos des détracteurs depuis sa séparation il y a quelques années, avec l’actuelle compagne de l’ex-international ivoirien, Serey Dié.

Ces derniers lui en veulent terriblement, on ne se sait pour quelles raisons. Celui à qui la chanson ‘’Diplôme’’, serait destinée, selon de nombreux mélomanes, est aujourd’hui effacé de la scène en raison des griefs contre lui par certaines personnes qui ont pris la voie occulte pour le faire.

Cette révélation a été faite justement à Flame, son nom d’artiste, par un Pasteur au cours d’un culte où il était effectivement présent.

‘’Dans le monde des ténèbres, il y a quelqu'un qui retient ton nom. Quand je te regardais, le Seigneur m’a dit que cet homme, c’est une grande bénédiction. Mais il y a des lois. Normalement toi, tu devrais être parmi les acteurs terribles dans cette nation, avoir beaucoup d’argent. C’est parce qu’il y avait des problèmes entre toi et Josey. C’est à cause d’un dossier (…). Les gens se sont mis ensemble, pour dire qu’on doit finir avec cet homme. Il y a d’autres personnes qui sont allées dire à feu Hamed Bakayoko pour dire qu’il faut se séparer du petit, or le monsieur avait des projets avec toi’’, fait-il savoir.

La réaction du concerné est vivement attendue par ses admirateurs pour les éclairer sur cette situation.