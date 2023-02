Josey à Serey Dié : ''Je ne suis pas avec toi pour ton argent''

La chanteuse ivoirienne Josey a rendu un hommage très émouvant à son amoureux qui n'est autre que l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Serey Diė Geoffroy. Ce qu'elle a dit.

People : Josey fait une émouvante déclaration d'amour à Serey Dié

La belle Josey était en concert le samedi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. Et le fait marquant de cet événement est la déclaration d'amour qu'elle a faite à son conjoint Serey Dié.

"Tu m'as toujours assumée en public. Cela, depuis que toi et moi nous sommes ensemble. Je me rappelle cette vidéo dans laquelle tu as avoué publiquement pour la toute première fois que nous sortons ensemble. Une vidéo qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Oui, tu m'as toujours grandie en public. L'an dernier, tu avais tellement envie de le prouver que tu allais publiquement assumer encore notre relation sur un plateau télé. Parce que tu avais ras-le- bol de tout ce qui se disait sur notre couple. Oui, publiquement, tu m'as toujours grandie. C'est à mon tour de t'assumer en public'', a soutenu Josey.

Puis d'ajouter : '' Aujourd'hui 11 février 2023, cela fait 8 ans que nous sommes ensemble. 8 ans d'amour sincère. Quand je faisais ta connaissance, ma carrière marchait bien déjà. J'avais donc mon argent. Donc, je ne suis pas avec toi pour ton argent. Je suis avec toi parce que je t'aime sincèrement. Avant de te connaître, je ne pensais pas pouvoir un jour enfanter. Tu sais tous les bobos d'enfantement que j'avais. Mais tu m'as donné deux beaux garçons intelligents. J'étais seule à gérer ma carrière. Mais aujourd'hui, je bénéficie de ton soutien. Je ne pense pas qu'une autre personne pouvait m'épauler dans ma carrière comme toi, tu le fais. Je veux te dire infiniment merci''.

Cette déclaration a été ponctuée d'un baiser langoureux avec Serey Dié qui est monté sur le podium. Ce qui a davantage suscité l'hystérie dans le public.