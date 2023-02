Tiassalé : Un mouvement veut porter Alpha Sanogo à la tête de la commune 

Dernier né des mouvements de soutien dans la commune de Tiassalé, la "Team Alpha Sanogo" veut conduire son leader à la tête de la mairie lors des élections municipales qui s'annoncent pour fin 2023.

Anderson Popet, président de la Team Alpha Sanogo: "Alpha Sanogo est pour Tiassalé ce que le président Ouattara est pour la Côte d’Ivoire "

L'engagement d'Alpha Sanogo, secrétaire départemental du RHDP (parti au pouvoir ), auprès des populations du département de Tiassalé, est très apprécié de tous au point où certains bénéficiaires de ses oeuvres, veulent se départir de leurs colorations politiques pour soutenir, accompagner et exprimer leur reconnaissance à cet homme au service de la communauté.

C'est le sens de la création du mouvement dénommé Team Alpha Sanogo dont la présentation a eu lieu le samedi 4 février 2023 à Tiassalé. Selon son président Anderson Popet, il s'agit d'une structure apolitique qui ouvre ses bras à toutes les femmes et tous les hommes qui aiment l'homme et qui veulent lui donner le pouvoir des urnes à travers la promotion de ses nombreuses actions sociales.

"Ces hommes, ces femmes et ces jeunes n'ont jamais peut-être imaginé voter un candidat du RHDP. Cependant, pour vous (Alpha Sanogo), ils se préparent à vous conduire à la tête de la commune, en vous accordant non seulement leurs suffrages mais aussi en faisant la sensibilisation, la communication pour que la Team soit la structure la plus grande dans la région de l’Agnéby-Tiassa ", a-t-il déclaré.

Pour Anderson Popet, "de même que le président Alassane Ouattara est la solution pour la Côte d’Ivoire, Alpha Sanogo est la solution pour Tiassalé". Pour Diaby Ali Kader, Président de la jeunesse RHDP de l’Agnéby-Tiassa, Alpha Sanogo fera en sorte que la jeunesse de Tiassalé puisse se prendre en charge conformément aux recommandations du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a décrété l'année 2023, année de la jeunesse.

"Il fera de Tiassalé le petit Cocody. Des rues propres et bien tracées. On n'aura plus des rues touffues d'herbes ni des caniveaux remplis d'ordures.

Avec monsieur Alpha Sanogo, vous aurez le développement total à Tiassalé", a-t-il affirmé. Prenant la parole, Alpha Sanogo a félicité les initiateurs de ce mouvement devant qui il a dévoilé le sens des actions qu'il mène à l'endroit des populations du département.

"En matière de bilan, je ne suis pas comparable. J'ai apporté de l'eau, l'école et la santé aux populations. Je suis à la disposition de mes parents. Être maire à Tiassalé n'est pas forcément pour ma personne, mais pour les populations de Tiassalé. Nous, on vient plutôt mettre notre personne à la disposition de Tiassalé. Si je suis élu maire, je mettrai mon salaire à la disposition des populations. Tout ce que Tiassalé va me donner, je vais retourner ça à Tiassalé.

Je ne me bats pas pour moi-même. Je ne cherche pas à être maire de Tiassalé pour moi-même. Quand on travaille, c'est pour le bien-être des populations. Je suis un enfant de Tiassalé, je n'ai pas d'autre choix que d'aider les parents de Tiassalé. Je recherche le bonheur de mes frères et sœurs", a confié Alpha Sanogo.