Côte d'Ivoire: Guitry et son maire Patricia Yao pleurent Lorka Dadié Samuel

Les populations de Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, sont inconsolables depuis le décès, en novembre 2022, du premier maire de la commune (1985-2001), Lorka Dadié Samuel.

Patricia Yao, Député-Maire de Guitry, promet: "Nous continuerons l'œuvre de notre papa Lorka Dadié Samuel ici dans notre circonscription"

Décédé le 25 novembre 2022, Lorka Dadié Samuel, doyen des cadres du Lôh-Djiboua et vice-président du PDCI-RDA, a été inhumé le samedi 11 février 2023 à Tiégba, son village natal, dans le département de Guitry. Mais avant l’ultime séparation, le Député-Maire de Guitry et sa population lui ont rendu un hommage mérité, la veille vendredi 10 février, à la salle des fêtes de la mairie afin de lui dire un dernier adieu.

"Nous perdons un grand homme, un rassembleur...notre papa est parti mais il sera toujours à Guitry, il sera toujours dans nos cœurs", a déclaré, la voix étreinte d'émotions, Mme Patricia Yao. Puis la Députée-maire de s'engager à poursuivre l'oeuvre de développement, entamée par le défunt maire à Guitry.

"Nous continuerons l'œuvre de notre papa ici dans notre circonscription", a-t-elle promis. Tour à tour, les anciens maires, les ex collaborateurs et bien d'autres illustres personnalités ont salué la mémoire du disparu Lorka Dadié Samuel.

Rappelons que son parti politique le PDCI-RDA, lui a rendu un hommage mérité, le jeudi 9 février, à son siège d’Abidjan-Cocody. Et c’est Prof. Maurice Kakou Guikahué, Vice-président et chef du Secrétariat exécutif du PDCI, qui a lu l’oraison funèbre au nom du Président Henri Konan Bédié. Oraison qui retrace la vie de l'homme Dadié Samuel.

Retour sur la vie de Lorka Dadié Samuel, premier maire de la commune de Guitry

Né en 1936, à Tiegba, dans la Sous- préfecture, actuel Département de Guitry, LORKA DADIÉ Samuel fera ses études primaires à Grand-Lahou, avant de se retrouver en France pour des études secondaires. Alors qu’il est en classe de 3 eme, un malheureux coup du sort s’abat sur lui; un incendie important ravage toutes les plantations familiales, l’obligeant à interrompre ses études et à rentrer en Côte d’Ivoire.

LORKA DADIÉ Samuel s’engage alors dans l’enseignement en qualité d’instituteur. Courageux et déterminé, LORKA DADIE va accéder au grade d’éducateur au Lycée Classique d’Abidjan. Non satisfait de sa situation professionnelle, LORKA DADIÉ Samuel poursuit parallèlement ses études et obtient le Baccalauréat d’Etudes Secondaires ; puis une Licence en économie, à l’Université d’Abidjan.

Il est affecté au Trésor d’où il part en France à l’Ecole Nationale du Trésor de Paris. Il y obtient le diplôme d’Administrateur des Services Financiers doublé d’une Maîtrise en économie et d’un diplôme d’Etude Supérieure à l’Université de Paris-Sorbonne.

Indépendamment de ses fonctions administratives, LORKA DADIE Samuel va embrasser une brillante carrière politique par son implication dans le développement local et la mobilisation militante de proximité en occupant le poste de Maire de Guitry pendant 20 ans. Il a , de ce fait, eu l’opportunité de contribuer à la constitution des fondamentaux de la Côte d’Ivoire moderne.

Membre du Bureau politique puis du Comité des Sages, LORKA DADIE Samuel sera nommé, vice- président du PDCI- RDA et aura le privilège de présenter la candidature du Président Henri Konan BEDIE à l’élection présidentielle d’octobre en 2020, lors de son investiture, le 12 septembre 2020, à la place Jean Paul II de Yamoussoukro. Ce militantisme a valu au Doyen LORKA DADIE Samuel, d’être élevé à la dignité de Grand Officier dans l’ordre du Belier.