Affaire Serey Dié: Josey répond à ses détracteurs dans une nouvelle chanson

Après un album et les critiques de certains détracteurs, Josey donne toujours des réponses voilées dans des chansons, comme on peut le constater dans un nouveau titre qui va figurer dans son prochain album.

Josey ne fait plus de cadeau à ses détracteurs

Josey fait partie des voix féminines musicales qui comptent en Côte d’Ivoire. En seulement quelques années, elle a conquis le cœur de milliers de mélomanes ivoiriens et aussi dans la sous-région. Toutefois, ces dernières années, la chanteuse s’est empêtrée dans une affaire de voleuse de mari avec l’ex-international ivoirien, Serey Dié. Avec le joueur, elle a deux garçons. C’est le second qui est né l’année dernière, qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux.

La sortie de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire sur le plateau de Life Week-end sur LIfe TV a encore envenimé les choses. Le couple a été jeté à la vindicte populaire. Cette situation a failli saper le moral de la chanteuse, mais heureusement, elle a su avoir les ressources nécessaires pour repartir de plus belle.

Elle sort un peu plus tard un album EP ‘’Phenix’’, comme pour dire à ses détracteurs qu’elle renaît de ses cendres. Cette production est tellement de belle facture que les critiques contre Josey ont été mises aux oubliettes. La compagne de Serey Dié s’est donnée l’occasion de répondre à tous ses détracteurs. Par exemple, la chanson ‘’Je suis revenue’’, en dit long sur les coups qu’elle a reçus.

Maintenant, on peut dire que Josey s’est donnée comme leitmotiv d’envoyer des messages subtiles à tous ceux qui l’attaquent dans ses différentes chansons. Dans une vidéo d’illustration sur son compte Instagram, la chanteuse a dévoilé un titre de son prochain album avec ce message : ‘’Un Album est au feu. Tenez-vous prêts. La Diva arrive’’.

Cette chanson est vraisemblablement une invective de la maman de Schama contre ses nombreux détracteurs. ‘’J’ai décidé de vivre pour moi, c’est pas compliqué. Je veux donner de l’amour en retour aux écervelés. Et même si les portes me sont fermées, au moins j’ai tout donné. Si ce n’est Dieu dans les cieux, je vois pas qui va m’arrêter. Quand tu me vois, t’as le seum. T’aime pas me voir dans mon délire. Je kiffe oooh. Moi, je vis ma vie. Je continue ma route oooh. Moi, je vis ma vie’’, fredonne-t-elle avec en fond sonore la chanson. Les commentaires se sont multipliés sous la vidéo. Des internautes l’ont applaudie tandis que d’autres demandent simplement de mettre balle à terre.