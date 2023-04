Côte d’Ivoire : Le nouveau physique d’ Emma Lohoues inquiète ses fans

L’influenceuse, Emma Lohoues est devenue une femme svelte. Ce qui a suscité des interrogations de la part des internautes en voyant ses photos publiées sur les réseaux sociaux.

Emma Lohoues a changé de physique

La belle Emma Lohoues n’est plus la femme avec un physique un peu impressionnant. L’influenceuse a partagé sur ses différents réseaux sociaux, quelques photos de sa nouvelle silhouette. Et des internautes sont étonnés de la voir avec un physique aminci. L’un d'entre eux a pris le courage de lui poser une question en commentaire des images publiées. ‘’Euh Dieu, pourquoi tu veux être skinny, tata ?’’, demande-t-il.

La réponse de la femme d’affaires n’a pas tardé. ‘’Comme ça, c’est un choix’’, clame-t-elle. La déclaration a suscité divers commentaires de la part des internautes. Pendant que certains apprécient le nouveau physique de la fille d’Eugène 1er, d’autres s’interrogent. ‘’Tu as beaucoup maigri ma belle, j'espère que tu t'es bien rétablie’’, ‘’Faut plus tu vas grossir encore!!!! Cette taille est la bonne’’, ‘’Voilà elle m’a motivée à maigrir’’, ‘’Tata choco on dirait t'as dépéri un peu hien, tout va bien j'espère’’, ‘’La nouvelle forme te va hyper bien. J’adore’’, ‘’Tu as maigri mon crush’’, ‘’Ma Emma a beaucoup perdu du poids. Sache que tu restes toujours belle. Que Le Sang de notre Seigneur Jésus-Christ régénère tes cellules et te rende plus forte’’, sont autant de commentaires qu’on pouvait lire en dessous des photos postées.

Toutefois, cette perte de poids est due sans doute à un suivi strict de régime ou d’une maladie. Il y a peu, Emma Lohoues déclarait: ‘’Je suis malade depuis presque trois mois maintenant, les médecins m’ont prescrit un régime alimentaire strict pour prévenir tout risque de complications. J’attends de me rétablir complètement avant de reprendre mes habitudes sportives’’.