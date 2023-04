Côte d'Ivoire: Ouattara préoccupé par la pollution des fleuves BIA et TANOÉ

Une réunion du Conseil National de Sécurité s’est tenue, ce mercredi 12 avril 2023, au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République. L’ordre du jour de la réunion a porté sur deux points : 1 – la situation sécuritaire générale ; et 2 – l’évolution de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) en Côte d’Ivoire.

Conseil National de Sécurité: Les grandes décisions arrêtées par le président Ouattara

1 – AU TITRE DE LA SITUATION SECURITAIRE GENERALE

Le Conseil National de Sécurité, à la suite de la présentation du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, note, avec satisfaction, que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil National de Sécurité se réjouit, notamment, des résultats enregistrés, à ce jour, sur toute l’étendue du territoire national, dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération de sécurisation des fêtes de Pâques dénommée « Pâquinou 2023 ». En effet, cette opération qui mobilise 14 000 éléments des Forces de Défense et de Sécurité, sur la période du 4 au 14 avril 2023, a, de façon générale, permis aux populations de célébrer les festivités pascales, dans la paix et la quiétude.

Le Conseil National de Sécurité déplore cependant la hausse du nombre d’accidents de la circulation, enregistrée au mois de mars 2023, par rapport au mois de février 2023. Toutefois, le Conseil National de Sécurité constate une baisse du nombre d’accidents mortels, sur la même période.

Au regard de ces résultats, le Président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 2 à l’effet de renforcer et d’accélérer les réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l’insécurité routière dans notre pays.

Concernant l’afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, le Conseil National de Sécurité note, avec satisfaction, le démarrage de la mise en place d’une assistance humanitaire en faveur de ces personnes, qui ont été accueillies par les communautés locales, dans les zones Nord et Nord-Est de la Côte d’Ivoire.

Cette mesure, qui fait suite aux instructions du Chef de l’État, lors du dernier Conseil National de Sécurité, a, notamment, permis, à ce jour, avec l’appui du Corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires :

- le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ; et

- l’identification et l’aménagement en cours de deux sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés, dans l’attente de leur retour dans leur pays d’origine.

Le Président de la République remercie les communautés hôtes pour le bon accueil réservé à ces réfugiés, de même que tous les acteurs impliqués dans ce dispositif d’assistance humanitaire. Il a, en outre, tenant compte des aspects sécuritaires, instruit le Secrétaire Exécutif du Conseil National de Sécurité à l’effet de s’assurer d’une coordination adéquate des diverses interventions humanitaires, aux niveaux central et local.

Dans le domaine pénitentiaire, le Conseil National de Sécurité note aussi, avec satisfaction, que la Maison d’Arrêt et de Correction de San-Pedro, d’une capacité de 500 places, a été inaugurée le vendredi 24 février 2023.

Cette Maison d’Arrêt et de Correction, construite avec l’appui de l’Union Européenne, permettra, d’une part, au Tribunal de Première Instance de San-Pedro de connaître désormais des affaires en matière pénale et, d’autre part, de désengorger la Maison d’Arrêt et de Correction de Sassandra, qui recevait jusqu’à présent les détenus en provenance de San-Pedro.

Le Chef de l’État, qui se félicite de cette avancée notable, a donné des instructions au Ministre de la Défense ainsi qu’au Ministre en charge de la Justice à l’effet de prendre toutes les dispositions idoines pour rendre cet établissement pénitentiaire, opérationnel dans les plus brefs délais, notamment à travers un dispositif adéquat de surveillance sécuritaire.

Enfin, le Conseil National de Sécurité note, avec préoccupation, la situation alarmante de la pollution des fleuves transfrontaliers BIA et TANOÉ, entre la Côte d’Ivoire et le Ghana.

En effet, une mission conduite par le Ministre des Eaux et Forêts auprès des autorités ghanéennes, du 13 au 16 mars 2023, a mis en évidence l’orpaillage illégal comme cause principale de la dégradation de ces eaux.

Aussi, au regard de cette situation préoccupante sur le plan environnemental, le Chef de l’État a instruit le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, et l’ensemble des Ministres concernés à l’effet de mettre en œuvre, de façon diligente, les recommandations convenues avec les autorités ghanéennes, dont la mise en place d’un dispositif de surveillance du niveau de pollution causée par l’exploitation minière illégale et le renforcement des opérations de lutte contre l’orpaillage illégal aux frontières avec le Ghana.

Le Président de la République, après ces différentes interventions, félicite tous les acteurs impliqués dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour améliorer la sécurité en Côte d’Ivoire.

2 – AU TITRE DE L’EVOLUTION DE LA MALADIE A CORONAVIRUS 2019 (COVID19) EN CÔTE D’IVOIRE

Le Conseil National de Sécurité note, avec satisfaction, que la pandémie de COVID19 est largement sous contrôle en Côte d’Ivoire. En effet, à la date du 10 avril 2023, notre pays n’enregistre que 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces deux dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil National de Sécurité du 12 janvier 2023.

De plus, dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52 % de la population cible a été vaccinée. Le Conseil National de Sécurité, se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020, dans notre pays, décide ainsi :

- de lever, avec effet immédiat, l’état d’urgence sanitaire ;

- d’alléger le dispositif de contrôle à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny 4 d’Abidjan ;

- d’intégrer les activités de la COVID-19 en routine dans les établissements de santé ;

- de retenir le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) de Treichville et le Centre Hospitalier Universitaire de Bouaké comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique ; et

- de basculer les 13 autres centres dédiés COVID-19 dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant.

En outre, le Chef de l’État a instruit le Ministre en charge de la Santé à l’effet de prendre les mesures idoines en vue de la mise en œuvre effective de ces décisions, d’ici le 30 juin 2023, au plus tard. Il a, par ailleurs, instruit les Ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l’effet d’informer et sensibiliser largement les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil National de Sécurité.

Le Président de la République réitère ses félicitations au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. Le Chef de l’État exprime sa gratitude aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens ainsi qu’aux autres populations vivant en Côte d’Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays.

Enfin, le Chef de l’État les exhorte à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie.