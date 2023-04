Côte d'Ivoire : Amadou Koné accueilli en triomphe à Bouaké après son retour de la Mecque

Si Bouaké a retrouvé le sourire et son lustre d’antan depuis 2017 avec la mise en route de plusieurs infrastructures sociales, économiques, sportives, touristiques et culturelles ; si Bouaké s’apprête à organiser les prochaines élections locales dans la paix et la sécurité, c’est bien grâce à l’investissement du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune et le leadership du Président Alassane Ouattara. C’est donc à juste titre que celui dont le nom rime désormais avec la ville de Bouaké est accueilli par une foule en liesse le jeudi 20 avril 2023 à son retour à Bouaké après le petit pèlerinage ou l’Oumra à la Mecque mais et surtout suite au choix du parti au pouvoir le RHDP porté sur sa personne pour les élections municipales du 2 septembre 2023 à Bouaké.

Bouaké-Ramadan et Municipales 2023 : retour triomphal à Bouaké pour Amadou Koné après la Mecque et sa candidature pour les municipales

C’est d’abord au siège régional du RHDP à Bouaké quartier Ngattakro qu’ils se sont rassemblés autour de 21h avant de déferler sur le corridor sud en direction de Yamoussoukro.

Secrétaires départementaux RHDP et Adjoints, délégués communaux RHDP, secrétaires de section, structures spécialisées UJ-RHDP, UF-RHDP, UE-RHDP, mouvements et associations, Militants et sympathisants du RHDP ou encore de simples curieux ont réservé un accueil très chaleureux au El Hadj Amadou Koné, candidat du RHDP aux municipales du 2 septembre 2023 et venu fraîchement de la Mecque.

Comment Amadou Koné a réveillé Bouaké

Si la communauté musulmane de Bouaké est dans la joie de fêter le ramadan ou l’Aïd-Al Fitr ce vendredi 21 avril 2023 après l’observation du croissant lunaire marquant la fin d’un mois de jeûne musulman en soirée du jeudi 20 avril, à Bondoukou et Attekoube, l’annonce de l’arrivée du ministre Amadou Koné à Bouaké ce même jeudi soir a eu un caractère particulier.

En effet, il ne se passe un week-end sans voir Amadou Koné à Bouaké.

Son dernier passage à Bouaké date du samedi 1er au lundi 3 avril 2023 ( semaine sainte) avant son départ pour la Mecque le mercredi 12 avril 2023.

Il est 23h45 lorsque le cortège du ministre Amadou Koné pointe au corridor sud en provenance d’Abidjan.

Haie d’honneur des cadres et une foule enthousiaste. Le cortège ministériel va s’allonger avec les milliers de motos, voitures et une grande partie de la foule à pieds.

Le long cortège va se diriger directement à son domicile sis au quartier Kennedy en traversant les quartiers Nimbo et Air France.

Des cris et scandes « A Bouaké c’est Amadou Koné nous on connaît, C’est lui oh c’est lui… »

Débout sur leurs engins, la foule scandait « A Bouaké c’est Amadou Koné nous on connaît, C’est lui oh c’est lui… ».

Fatimata est venue de Brobo à une vingtaine de kilomètres de Bouaké.

« Le ministre Amadou Koné est comme un père pour nous. Il aide tout le monde. Et nous prions tous les jours pour que Dieu lui donne longue vie. Je suis venue de Brobo avec mes sœurs parce qu’on nous a dit qu’il était à la Mecque » a-t-elle fait savoir.

Pour Kouakou Jean Martial, jeune étudiant, Amadou Koné est l’espoir de toute une génération.

« Nous sommes nombreux, les étudiants qui croyons en lui. C’est un homme simple et humain. Il fera un bon maire. Nous sommes godo godo ( nous le soutenons, ndlr) avec lui » nous dit-il depuis sa moto.

Amadou Koné sur le lieu de l’incendie au corridor nord de Bouaké

Après une courte pause, le temps de partager cet instant de joie avec ses partisans venus nombreux l’accueillir, le ministre Amadou Koné s’est aussitôt rendu à l’autre extrémité de la ville, au corridor nord ( sortie Katiola) où une citerne a pris feu depuis 19h.

Après avoir constaté le sinistre qui n’a fait que des dégâts matériels,( aucune perte en vie humaine), le ministre Amadou Koné a exprimé sa compassion aux propriétaires des camions victimes et salué le courage et la promptitude des sapeurs pompiers, des agents de la SODEXAM ainsi que des forces de sécurité présents sur les lieux jusque tard dans la nuit en vu de circonscrire l’incendie .

« Dieu merci, il n’y a pas de perte en vie humaine ni de blessés. Que du matériel mais du moins important. Ça aurait pu être grave vu que nous sommes en pleine ville » a noté Amadou Koné avant de lancer un appel aux transporteurs une énième fois au civisme routier.

« Il faut avoir les équipements, les extincteurs. Avec 50.000f on aurait pu éviter la perte de plusieurs millions de fcfa engloutis dans cet incendie. Mais comme je dis, les enquêtes nous situeront » a conclu Amadou Koné.

Selon les témoins sur place, il s’agit d’un camion citerne de nationalité malienne en provenance d’Abidjan. Le chauffeur malgré son pneu défaillant depuis le corridor sud a décidé de poursuivre son trajet jusqu’au parking réservé aux gros camions étrangers au corridor nord. Précisément au quartier Kottiakoffikro.

A peine arrivé que le pneu éclata . Sur place une dizaine de gros camions contenant des balles de coton. Bilan, un camion citerne et 9 camions de cotons sont partis en fumé. Le chauffeur de la citerne a pris la fuite.