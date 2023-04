Ramadan 2023 : Prof Moustapha Brou aux côtés des leaders RHDP d’Agboville

À quelques heures de la fin du jeûne du mois de Ramadan, la secrétaire départementale du RHDP Agboville commune, prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice a apporté, jeudi 20 avril 2023, un soutien financier aux délégués de secteurs, présidents de comités de base, structures de femmes et de jeunesse de la ville.

Ramadan 2023 : Les leaders RHDP d’Agboville reçoivent le soutien de la secrétaire départementale, Prof Moustapha Brou

L’objectif du don de 400 000 FCFA, selon la donatrice, est de permettre à tous ses collaborateurs politiques de célébrer sereinement l’Aïd el-Fitr, le vendredi ou samedi prochain. « Notre présence ici ce matin est le

signe de la joie, qui a prévalu durant le mois du jeûne musulman. Aujourd’hui, nous sommes à la veille de la fête du Ramadan, rupture

finale du jeûne. Il fallait donc revenir comme nous l’avons fait au début, à travers ce modeste geste pour mieux achever notre mission. Et ce, pour encourager nos responsables politiques à continuer le jeûne, à continuer d’adresser des prières à Dieu les dernières heures et à faire

en sorte que la fête se passe bien. C’est donc au nom de tous les membres de notre bureau que nous faisons ce don », s’est

justifiée prof Moustapha Brou Cho, au QG des délégués de secteurs d’Agboville. À en croire la conseillère régionale en charge des

femmes et des jeunes de l’Agnéby-Tiassa, cet acte de portée sociale s’inscrit dans l’ambitieux programme dénommé: La Côte d’Ivoire

solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Pour rappel, les structures du Rassemblement des houphouëtistes pour

la démocratie et la paix de la commune d’Agboville, ont reçu pour le mois de Ramadan, des dons en vivres de la part du président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo et du ministre de la Santé, de l’Hygiène

publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. « Il y a eu beaucoup de divisions en notre sein suite à certains malentendus et autres. Mais, aujourd’hui, grâce à Dieu, la paix et la solidarité sont de retour et j’en suis très

heureuse. (…) Nous voulons aller de l’avant et consolider les acquis du RHDP dans le département d'Agboville », a confié l’enseignante d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan.

Au nom des bénéficiaires, Doukouré Daouda, président de la coordination des délégués de secteurs d’Agboville a exprimé sa gratitude à la donatrice. « Au nom de l'ensemble de tous les délégués de sections, je voudrais vous dire merci pour ce geste. Merci infiniment d'avoir pensé à nous ce matin. Votre geste nous va droit au cœur. Nous souhaitons que cela se pérennise pour les militants que nous sommes et au bénéfice de notre parti, le RHDP », a-t-il plaidé, avant de passer à la prière de bénédictions à l'endroit de celle qui était candidate RHDP à la candidature à la mairie d'Agboville.

Notons que, c'est le maire sortant, le colonel N'Cho Acho Albert, qui défendra, en septembre prochain, les couleurs du parti présidentiel dans le chef-lieu de l'Agnéby-Tiassa.

Tizié TO Bi

Correspondant régional