RHDP-Agboville: Prof Moustapha Brou mobilise pour l'opération "e-militant"

La mairie d’Agboville doit revenir au RHDP (Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix). Tel est l’objectif que se sont assigné les militants et militantes du parti au pouvoir du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa.

Agboville- RHDP : La secrétaire départementale, Prof Moustapha Brou lance l'opération e-militant à Gbalékro

Ce qui a amené, le samedi 25 mars 2023, le prof. Moustapha Brou Cho Julie Eunice, secrétaire départementale du RHDP Agboville commune, à Gbalékro, village situé à environ 5 kilomètres de la ville.

Objectif : exhorter les militants à se faire enrôler à travers la plateforme "e-militant". « Je suis venu informer la population de Gbalékro, en l'occurrence les militants que le recensement des militants Rhdp, cher à notre parti est en marche. Depuis 3 semaines, nous avons entamé une tournée de sensibilisation dans tous les villages de la commune. Gbalékro qui constitue l’avant-dernière étape, doit prendre toute sa place dans le train du militantisme vrai avec ses 52 villages environnant. Nous sommes donc venus les encourager afin que le RHDP soit une réalité ici en se faisant identifier pour avoir les cartes de militants Rhdp. Ce qui permettra au parti d’être encore plus fort à Agboville », s’est justifiée la conseillère régionale chargée des femmes et des jeunes de l’Agnéby-Tiassa, à l’issue de la rencontre.

Pour prof. Moustapha Brou Eunice, Gbalékro a amorcé son développement depuis quelques années, grâce au ministre de la Santé, Dimba Pierre, par ailleurs président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« L’objectif que nous nous sommes fixé pour Gbalékro est d’avoir 3 délégués de secteurs car on compte ici près de 2000 âmes. Au vu de toutes les infrastructures socio-économiques dont a bénéficié ce village grâce au président de la République Son excellence monsieur, Alassane Ouattara, au ministre Pierre Dimba et au président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo. Ainsi que les nombreux défis à venir, nous comptons tout mettre en œuvre afin que plus de la moitié de la population bascule en faveur du RHDP », s’est engagée l’enseignante d’histoire à l’université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, en présence du colonel- major des Eaux et Forêts, Jérôme Aké et d’Ahouna Kouassi Raymond, du chef de Gbalékro.

« Tout militant doit avoir une carte de membre qui fait de lui le vrai militant. Madame la déléguée départementale, votre message n’est pas entré dans des oreilles de sourds. Nous sommes heureux de votre visite et nous vous rassurons de notre engagement à vous accompagner dans la réussite de cette importante opération d’identification des militants et militantes que notre parti a mise en place. Car, nous voulons continuer de bénéficier des actions de développement ici à Gbalékro, à Agboville et dans toute l’Agnéby-Tiassa », a rassuré Kakou Franck Alain, délégué de secteur RHDP de Gbalékro.

Tizié TO Bi

Correspondant régional