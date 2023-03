France : Le chanteur Gims fait de troublantes révélations sur sa famille

La vie familiale de Gims n’a pas été du tout un long fleuve tranquille. Il y a eu des conflits entre lui et Dadju. Cette situation a été causé par la séparation de son père d'avec sa mère.

France : Gims évoque des conflits dans sa famille

Les rappeurs franco-congolais, Gims et Dadju, sont grand-frère et petit-frère. Ils sont nés d’un même père et de mères différentes. Mais les deux chanteurs n’ont jamais affiché une certaine rivalité en public.

Gims, interrogé récemment sur sa relation familiale, a révélé les circonstances de la séparation de son père de sa mère et comment il s'est retrouvé avec celle de son frère Dadju.

‘’Mon père a quitté ma maman pour la maman de Dadju et les deux femmes se sont connues dans un clash’’, dit-il.

Le chanteur a aussi expliqué que contrairement à Dadju qui a grandi avec sa mère, lui et ses autres frères ont grandi dans la maison familiale ensemble.

Et le conflit entre les deux mamans a engendré par la même occasion des tensions entre les enfants qui ont même poussé à la division de la famille.

‘’Donc vous imaginez un peu ce que ça peut créer comme conflit dans une famille. Ce sont des choses à gérer et des pires histoires à gérer au niveau de la famille’’, ajoute-t-il.

Aujourd’hui, c’est un lointain souvenir. Gims rassure que lui et Dadju sont plus qu’unis. D’ailleurs, les deux artistes préparent ensemble une tournée dénommée Gims & Dadju Summer Tour 2023.

Ils se produiront également ensemble le 20 juillet prochain aux Arènes de la ville de Bayonne en France.

Malika Victoria