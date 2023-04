Côte d'Ivoire : Le Programme Jeunesse du gouvernement se déploie dans la région du Sud-Comoé

Ce Mercredi 19 Avril 2023, aura lieu à Grand-Bassam, le lancement de la phase 2 du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) Emploi des jeunes pour la région du Sud-Comoé.

Mamadou Touré à Grand-Bassam pour le lancement de la phase 2 du C2D Emploi des jeunes pour la région du Sud-Comoé

Cette initiative destinée à l’accompagnement socio-économique des jeunes constitue l’une des activités majeures du Programme Jeunesse du gouvernement exécutées en cette année dédiée à la Jeunesse. Cette cérémonie qui se tiendra sous la présidence de Monsieur Mamadou TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique en collaboration avec l’Agence Française de Développement (AFD), va présenter l’opérationnalisation de la politique gouvernementale d’insertion des jeunes dans la région du Sud-Comoé, à travers le projet C2D-Emploi des Jeunes mis en œuvre par ledit Conseil Régional du Sud Comoé.

Au niveau de cette région du Sud-Comoé, ce sont au total 820 jeunes hommes et femmes âgés de 18 à 40 ans qui bénéficient de ce projet à travers l’accompagnement au développement d’activités économiques à petite échelle (AGR) et à la création de Micro et Petites Entreprises (MPE).

Le C2D2 à l’instar du PEJDEC 3 va contribuer sans doute au succès de la volonté politique du Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui est d’amplifier les initiatives en faveur des jeunes.En lien avec l’Association des Régions et Districts de Côte d’Ivoire (ARDCI), ce projet va impacter les jeunes des 15 régions et districts de Côte d’Ivoire. Notamment : le District de Yamoussoukro, la région du Bélier, La Mé, l’Agneby Tiassa, la Bagoué, le Kabadougou, le Moronou, le Gboklè, San-Pedro, le Haut Sassandra, les Grands Ponts, le Loh-Djiboua, l’Iffou, le Sud Comoé, et le Gontougo.

Notons que l’opérationnalisation du C2D est une initiative du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique à travers le Bureau de Coordination Programme Emploi (BCP-E) et les collectivités territoriales avec l’appui technique et financier de la France à travers l’Agence Française de développement (AFD)