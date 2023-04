Côte d'Ivoire: Le Programme Jeunesse se poursuit, les explications de Mamadou Touré

La mise en œuvre opérationnelle des activités du Programme Jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 se poursuit. Conscient que le gouvernement est attendu sur le terrain du réalisme, le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique multiplie les initiatives pour faire déjouer les pessimistes.

PJ-GOUV 2023 / Ecole de 2ème chance : Le gouvernement lance un programme de formation de Reconversion et de Requalification pour 2640 jeunes

Le Mercredi 13 Avril 2023, le gouvernement vient de procéder au lancement pour le recrutement de 2640 jeunes pour les Formations de Reconversion et de Requalification (FRR) et d’apprentissage. Parmi eux, 1290 seront pris en compte dans les formations par apprentissage et les 1 350 autres jeunes seront concernés par les Formations de Reconversion et de Requalification (FRR). Les inscriptions pour ce programme de formation débutent ce mercredi 13 Avril 2023 et vont durer deux semaines. 16 à 40 ans.

Pour postuler à ce programme, il faut être âgé de 16 à 40 ans. Les jeunes peuvent s’inscrire sur le site de l’agence emploi jeunes, les agences régionales de l’agence emploi jeunes et dans les guichets emploi installés dans les locaux des mairies. Les jeunes seront formés pour l’apprentissage dans les domaines de l’Electricité bâtiment, l’Energie solaire, la Climatisation et le froid, la saigneur d’hévéa et d’Alphabétiseur numérique.

Pour les formations de Reconversion et de Requalification, il s’agira de renforcer les compétences des jeunes en Electricité, la Logistique, l’Efficacité énergétique, la Distribution pétrolière, le Digital, la Sécurité informatique, la Vente, la Production et la Maintenance industrielle.

« Ces formations sont des opportunités offertes aux jeunes qui ont eu une formation initiale qui ne leur permet pas d’avoir des débouchés et qui ont besoin de se reconvertir dans un autre domaine pour être opérationnels sur le marché de l’emploi », a expliqué le Ministre Mamadou Touré précisant que la formation va durer entre 3 et 6 mois voire 9 mois en fonction du type d’activité. Mamadou Touré a saisi l’occasion pour annoncer une autre bonne nouvelle aux jeunes. « Après ce programme, nous nous préparons à lancer 3000 autres formations dans les prochaines semaines », a-t-il indiqué.

Notons que sur la période 2023-2025, ce sont au total 15 016 jeunes qui seront formés dans le cadre du programme par apprentissage et de Reconversion et de Requalification dont 8 978 jeunes seront formés dans le cadre des FRR. Ces formations seront mises en œuvre par le Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service Civique et du Ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Toutes ces initiatives rentrent dans le cadre de l’école de la 2nde chance