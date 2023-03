Journée de la Francophonie : Le message de Françoise Remarck

Comme chaque année, la journée internationale de la Francophonie est célébrée ce 20 mars. Pour l'occasion, Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a salué les opportunités et les marchés offerts par les nouveaux marchés locaux, régionaux, continentaux et internationaux.

Côte d'Ivoire : Le monde entier célèbre la journée de la Francophonie

Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens,

chers amis de la Côte d’Ivoire et de l’espace francophone,

La journée internationale de la Francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année, pour commémorer la création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), à l’origine de la Francophonie, dont l’acte fut signé le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger.

C’est aujourd’hui une journée de célébration pour 321 millions de locuteurs francophones, répartis sur les cinq continents.

Célébrer la Francophonie, c’est reconnaître le potentiel, la force de la langue et de la culture à unir les peuples, à créer des espaces de solidarité et de compréhension mutuelle, pour réfléchir ensemble à notre avenir commun.

La Côte d’Ivoire joue un rôle important dans l’espace francophone sur le plan politique, et sur le plan culturel, avec le Masa.

Mesdames et Messieurs,

Cette année, la Journée Internationale de la Francophonie célèbre la création culturelle francophone, sa diversité, mais aussi la nécessité de valoriser son accès en ligne : sa « DECOUVRABILITE » en choisissant comme thématique « 321 millions de francophones, des milliards de contenus culturels »

En effet, la découvrabilité se réfère à la disponibilité en ligne d’un contenu et sa capacité à être repéré parmi un vaste ensemble d’autre contenus.

La découvrabilité des contenus francophones se pose comme un enjeu majeur et une opportunité pour favoriser la relance économique et protéger la diversité des expressions culturelles.

Nous savons tous que la diffusion et le partage en ligne de contenus culturels sont devenus des vitrines privilégiées de la production artistique.

Par exemple des jeunes artistes en vogue comme Didi B, sont célèbres à travers le monde grâce au numérique et je suis persuadée qu’il y a de nombreux Didi B dans notre espace francophone.

En Côte d’Ivoire, la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, est de faire de la culture un secteur fort et pourvoyeur d’emplois pour notre jeunesse. Ainsi, il a décidé que l’année 2023 soit l’année de la jeunesse.

Mesdames et Messieurs, chers amis francophones,

Je voudrai remercier toutes les institutions, les personnalités, les entités, tous les partenaires, qui sont aux côtés du ministère de la Culture et de la Francophonie et qui partagent son ambition.

Les nouveaux marchés locaux, régionaux, continentaux et internationaux nous offrent les opportunités ainsi que de nouveaux emplois, afin que notre pays qui compte dans notre espace francophone, demeure une référence en termes de créativité et d’innovation.​​

Je vous souhaite une belle célébration de la journée de la Francophonie

Je vous remercie.