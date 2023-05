Municipales à Toulépleu: Le maire Denis Kah Zion reçoit un soutien de taille

Opérateur économique, et par ailleurs baron de l’URD, Max Henri Diai a été candidat de son parti lors des Législatives 2021 à Toulépleu. Pour les élections municipales 2021, il a fait acte de candidature au nom de son parti. Mais, pour l’intérêt supérieur de la commune de Toulépleu, et surtout au nom de l’alliance qui se dessine, il a décidé de s’adjoindre au candidat Denis Kah Zion du PDCI-RDA dont il entend faire partie de la liste. Max Henri Diai en donne les raisons.

Max Henri Diai, candidat de l’URD à Toulépleu : « Je me mets sur la liste conduite par Denis Kah Zion »

Vous êtes ces derniers temps régulier à la base parrainant par-ci, faisant des dons par là, qu'est-ce qui vous fait tant courir ?

Je vous remercie, d'emblée, de m'accorder cette interview dans votre illustre organe et je voudrais tout de suite vous dire que votre question m'inspire la réponse suivante : J'ai une vision bien claire et de nombreux projets pour la ville de Toulépleu, aussi suis-je une personnalité politique très proche des populations dans mon département.

Cette proximité et ma solidarité envers les jeunes et les femmes de Toulépleu font de moi l'une des personnalités politiques les plus sollicitées du département, raison pour laquelle vous me voyez très souvent au village, aux côtés de mes parents et des jeunes.

Candidat malheureux aux dernières élections législatives à Toulepleu, postulez-vous aussi pour les Municipales à venir?

Je viens de vous dire que j'ai une vision bien claire et de nombreux projets pour le Département de Toulépleu. Mon parti, l'URD m'a choisi pour être le candidat aux Municipales de Toulépleu en septembre 2023.

C'est avec honneur et beaucoup de fierté que j'ai accepté de relever ce nouveau défi, mais comme les partis politiques dans le cadre de leurs alliances et partenariats relatifs aux élections locales, demandent des stratégies communes à leurs différents candidats, je serai sur la liste du candidat du PDCI-RDA cette année, c'est à dire sur la liste du vice-président du PDCI-RDA, monsieur Dénis Kah Zion maire sortant de Toulépleu.

Ensemble, nous mènerons ce noble combat pour accélérer le rythme d'un développement durable et inclusif à Toulépleu.

Comment voyez-vous le scrutin couplé des Municipales et Régionales 2023 ?

Ce scrutin couplé vient donner du fil à retordre non seulement aux candidats mais aussi aux électeurs. Le scrutin qui est censé être secret devra, par moments, être révélé par les candidats.

Je m'explique : Lors de la campagne électorale, le candidat à la Mairie se verra poser la question suivante par les électeurs sollicités dans les villages " Dis-nous, cher candidat, si nous votons pour toi et ta liste, pour qui doit-on voter à la Régionale ?" et le candidat à la Municipale devra répondre de manière satisfaisante à cette population.

Les élections et campagnes couplées ont toujours été embarrassantes surtout quand on sait que les partis politiques font des alliances et que les réalités sur le terrain sont parfois contraignantes.

Concrètement, quelle est la position de votre parti l'URD par rapport à ces élections locales ?

Mme Danièle Boni-Claverie, présidente de l'URD, demande à tous les candidats du parti, pour ces élections locales à venir, de respecter les consignes d'alliance et de partenariat de L'URD.

Serez-vous encore sur le terrain ?

Vous me demandez si je serai à nouveau sur le terrain ? Mais j'y suis tous les jours, depuis 2020... Je pars au village cette semaine même pour parrainer la fête de fin d'année de la Maternelle de la Sous-préfecture de Péhé et la semaine d'après pour celle du Lycée de Péhé.

Je serai le mois prochain à Toulépleu ville pour rencontrer la communauté malinké. Voyez-vous, je n'ai pas de répit. Et puis à partir du mois d’août, dès l’ouverture de la campagne électorale, je serai à Toulépleu pour "vendre" notre liste, la liste PDCI-RDA conduite par le maire Denis Kah Zion, dans le cadre de l’alliance

In Le Nouveau Réveil / Jeudi 11 mai 2023 - N°6350