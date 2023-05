Côte d’Ivoire: Rafna veut savoir où se trouve son père Arafat DJ

L’absence d’ Arafat DJ manque terriblement à sa dernière fille, Rafna Houon. Cette dernière a posé plusieurs questions à sa mère, Carmen Sama, à cet effet.

Rafna, dernière fille d' Arafat DJ, questionne sa mère Carmen Sama: "Pourquoi mon papa n’est pas là?’’

Un enfant a toujours besoin de la présence de ses deux parents auprès de lui. L’absence de la mère ou du père préoccupe considérablement l’enfant. Un lot de questions, est posé de façon interminable à l’un des deux parents qui a en charge sa progéniture.

C’est à cette situation que Carmen Sama, la veuve d’Arafat DJ a fait face récemment. La dernière fille du roi du Coupé-décalé, décédé en août 2019, a bien grandi puisqu’elle a célébré le 3 mai dernier son 5ème anniversaire. Elle veut bien savoir où se trouve son défunt père.

Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, la petite Rafna a exigé à Carmen Sama de rentrer absolument en contact avec son père.

‘’Maman, je veux papa’’, demande-t-elle. Une interrogation à laquelle la veuve de Zeus d’Afrique, stupéfaite répond simplement : ‘’Papa n’est pas là’’. Mais, Rafna est vraiment intraitable et revient à la charge. ‘’Maman, il faut que tu appelles papa’’, insiste-t-elle.

Sous le choc de cette autre question, Carmen Sama lance à sa fille : ‘’Je ne peux pas. Son téléphone ne passe plus parce qu’il habite au ciel’’. Rafna Houon n’a de cesse de toujours demander à Carmen Sama; ce qui l’agace finalement.

‘’Rafna Stp, vraiment’’, dit-elle. Le moral de la veuve d’Arafat DJ est même atteint avec cette question de Rafna : ‘’Maman, Zora( sa meilleure amie), elle a son papa et sa maman, pourquoi moi mon papa, il n’est pas là?’’.

Toutefois, Carmen Sama, abattue, sait pertinemment que Rafna à raison et s’interroge sur la situation. ‘’C’est une enfant, elle a besoin de comprendre et de savoir. Je me demande comment d’autres mamans font pour répondre à ce genre de question’’, se demande-t-elle.

Dans pratiquement 4 mois, les fans vont encore se souvenir de la disparition tragique du Beerus Sama à travers la commémoration du 4ème anniversaire de sa disparition.