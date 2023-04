Après Dj Arafat, Carmen Sama de nouveau amoureuse d'un autre artiste

Carmen Sama a effectué récemment un séjour au Nigéria. Dans ce pays de l’Afrique de l'ouest, la veuve d’Arafat DJ dit avoir retrouvé son nouvel amoureux.

Carmen Sama a retrouvé un nouvel amour au Nigéria: "Ah ! Je l’aime. Eh Dieu !"

Carmen Sama vit depuis quatre ans la solitude sentimentale après le décès brusque d’Arafat DJ. La maman de Rafna recherche résolument un homme pour la combler de bonheur.

Il y a un an environ, les internautes avaient prêté une relation entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté. Mais c’était seulement pour les besoins du clip de la chanson ‘’Diarabi Néné Béna’’ du prince de la Kora malienne.

Passée cette polémique qui a alimenté les réseaux sociaux, Carmen Sama vient de trouver sûrement l’homme qui va faire son bonheur et qui pourra lui donner à nouveau la joie de la maternité.

Et c’est au Nigéria que son nouvel amoureux a été localisé. Si l’on s’en tient aux déclarations de la veuve d’Arafat DJ, qui était justement dans le pays pour un séjour.

En effet, elle a partagé des instants magnifiques passés au Nigéria avec des photos sur les réseaux sociaux. C’est à ce moment précis où elle était en train de prendre un peu d’air, qu’elle rencontre le chanteur nigérian, Asake.

Elle dit avoir ressenti automatiquement une attirance. ‘’J’ai ressenti un truc. Ça, si ce n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est. Vraiment, le seul problème, c’est l’anglais. Mais pour lui, je vais apprendre, parce qu’il faut qu’on se parle. En même temps, on n’est pas obligé de se parler. On peut aussi se regarder et on va s’aimer. Ah ! Je l’aime. Eh Dieu ! I love you, Asake’’, dit-elle.

Carmen Sama fera-t-elle tout pour conquérir le cœur du chanteur nigérian? Les internautes attendent impatiemment ce qui va se passer véritablement.