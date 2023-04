Saison des pluies : 95% des drames sont concentrés dans les zones à risques

Côte d'Ivoire - À l’occasion de la cérémonie de lancement des activités de présaison dans le cadre de la lutte contre les inondations et les pertes en vies humaines, jeudi 27 avril 2023 à Abidjan-Plateau, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a appelé, au nom du gouvernement, les populations à quitter volontairement les zones à risques.

Côte d'Ivoire / Saison des pluies : Le gouvernement réitère son appel aux populations à quitter les zones à risques

Le ministre Bouaké Fofana s’exprimait en présence du ministre Vagondo Diomandé qui présidait la cérémonie au nom du Premier Ministre, du président du Directoire de la Chambre des Rois et Chefs traditionnels, Sa Majesté Nanan Désiré Amon Tanoé, de plusieurs membres du gouvernement et du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), Danho Paulin Claude.

Cette opération, dont le slogan est ‘’Saisons des pluies, zéro victime, c'est possible", a pour principal objectif de préserver la vie des populations exposées aux conséquences des inondations et des glissements de terrains.

« Je voudrais encore renouveler l’appel pressant du gouvernement à toutes les populations vivant dans les zones à risques, de les quitter immédiatement et volontairement, de façon ordonnée et maîtrisée », a lancé le ministre.

Et de préciser que « toutes les occupations sont concernées, qu’elles soient illégales, sans titres ni droits, qu’elles soient légales avec ACD et/ou Permis de Construire, dès lors que les zones sont identifiées comme à risques d’inondations, d’effondrement de bâtis, de glissements de terrains par les structures spécialisées, les mairies et le ministère ».

Le gouvernement, a fait savoir Bouaké Fofana, ne peut rester indifférent face à l’exposition des populations vivant dans ces zones à risques.

« 95% des drames sont concentrés dans des zones occupées et habitées illégalement pour une large part, car elles ne sont pas aménagées pour accueillir des populations », a-t-il indiqué

Rappelant les efforts fournis par le gouvernement en termes de constructions d’ouvrages de drainage et de curage préventif des caniveaux et canalisations d’eau pluviales au cours des dernières années, le ministre a averti que les risques d’inondations restent encore relativement élevés.

C’est pourquoi, il a annoncé des actions urgentes pour éviter des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels. Il s’agit, notamment, de la destruction de toutes les constructions réalisées dans les bassins d’orage, dans les talwegs et sur les ouvrages d’assainissement et de drainage ; du curage des ouvrages d’assainissement et de drainage identifiés par les mairies en collaboration avec le ministère, et de la sécurisation et de l’embellissement des zones déguerpies pour éviter leur recolonisation.

Pour rappel, la SODEXAM, structure en charge de la météorologie, prévoit d’importantes pluies cette année.

Avec CICG