Côte d'Ivoire: Tout savoir sur le 6è Salon international de la géomatique

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Amadou Coulibaly, a relevé que la géoinformation est un outil indispensable à la modernisation de l’administration et au développement durable.

6è Salon international de la géomatique : La géoinformation, un outil indispensable à la modernisation de l’administration et au développement durable

Il s’exprimait à l’ouverture de la 6ème édition du Salon international de la géomatique qui se déroule du 27 au 29 avril 2023 à Abidjan.

« La géoinformation s'incruste dans le tissu économique des pays africains en général et en Côte d’Ivoire en particulier. Elle s’impose comme un outil indispensable à la modernisation des administrations publiques et privées, ainsi qu’au développement durable », a affirmé Amadou Coulibaly, par ailleurs parrain de la cérémonie.

Pour lui, cette rencontre de haut niveau organisée autour du thème : « Géointelligence et gouvernance des territoires : quel rapport des solutions de géoinformation à la gestion des communes africaines pour un développement durable », cadre avec la vision du gouvernement de faire de la transformation digitale un levier puissant de la croissance économique.

Poursuivant, le ministre a fait savoir que la géoinformation contribue à la transformation de la vie des citoyens en ce sens que les éditions passées ont généré des projets structurants dans plusieurs secteurs d’activité.

En sa qualité de ministre de tutelle, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a indiqué que cette 6ème édition du Salon de la géomatique est une occasion pour les participants de partager leurs expériences sur les technologies géospatiales dans les localités décentralisées, notamment sur la maîtrise du cadastre, la détermination du potentiel économique et fiscal et géolocalisation des contribuables.

Toute chose qui permettra d'accroître les recettes fiscales, d’améliorer la sécurité et le cadre de vie. Pour sa part, le directeur général du Comité national de télédétection et d’information géographique (CNTIG), Dr Edouard Fonh-Gbéi, a indiqué que cette édition servira à promouvoir et valoriser les outils géomatiques et permettra aux collectivités territoriales de rechercher les moyens modernes et technologiques pour accroître les ressources propres et à repenser l’organisation du travail basée sur l’utilisation des outils innovants de planification de développement local.

Avec CICG