Côte d'Ivoire: Les Municipales et régionales 2023 prévues dans 5 mois

Côte d'Ivoire - La date de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023 est fixée au 02 septembre prochain, a annoncé le mercredi 19 avril 2023 le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue du Conseil des ministres à Abidjan-Plateau.

Côte d'Ivoire / Élections de conseils régionaux et municipaux : le gouvernement fixe la date au 02 septembre 2023

« Au titre du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux en 2023. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante (CEI), ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 02 septembre 2023 en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux », a annoncé Amadou Coulibaly.

Il a précisé que le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h sur l’ensemble du territoire. En Côte d’Ivoire, l’on dénombre 31 régions et 201 communes.

Avec CICG