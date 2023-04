Côte d’Ivoire: Eunice Zunon lance un message de réconciliation à Yvidero

Eunice Zunon et Yvidero sont dans une position d'inimitié depuis quelques années. Mais une ancienne photo ressortie par la première sur les réseaux sociaux, semble un bon signe d’une réconciliation en vue.

La paix est-elle retrouvée entre Eunice Zunon et Yvidero ?

Eunice Zunon et Yvidero sont-elles maintenant dans la locomotive de la paix? Si l’on s’en tient à une ancienne image publiée ce jeudi 20 avril par la première citée, sur sa page Facebook, on pourrait répondre par l'affirmative. La Web-humoriste qu’on appelle dans le milieu ‘’Bouche pointue’’ a ressorti une vieille photo où Yvidero et elle étaient encore de meilleures amies, avec ce message : ‘’Le premier groupe zouglou de Côte d’Ivoire en 1739. Les gazelles du zouglou’’.

L’ex-compagne du chanteur camerounais, Tenor, est en train d’appeler sûrement l’animatrice de l’émission Yvidero Show sur NCI à une réconciliation. Yvidero, une musulmane qui est dans le mois de pénitence qui tire dans peu de temps à la fin, devrait absolument accepter cette main tendue d’Eunice Zunon. Cette belle image entre les deux Web-humoristes, n’a pas échappé aux nombreux commentaires d’encouragements des internautes qui ont apprécié l’attitude :

‘’Je suis heureuse. Entendez-vous’’, ‘’Enfin!! Il n ya rien de plus beau que l'harmonie’’, ‘’Je suis contente pour vous Dieu merci’’, ‘’On aime vous voir comme ça’’, ‘’Enfin la réconciliation merci à ceux où celles qui ont permis cela; je suis très contente pour elles; il était temps’’, ‘’Je suis toute émue de vous voir toutes les deux. La paix est le secret du bonheur’’. Espérons que Yvidero qui présente son émission, vendredi, sur NCI à l’occasion sans doute de la célébration de la fête du Ramadan dans la soirée, pourra réagir. Tous les téléspectateurs attendent de voir.

Il faut se rappeler que les deux Web-humoristes se regardent depuis des années en chiens de faïence. En octobre 2019, Eunice Zunon et Yvidero s'étaient bagarrées à l'enregistrement d'une émission de cuisine à Jacqueville. Et depuis, la tension est restée vive.