People : Ça ne va toujours pas entre Eunice Zunon et Yvidero !

Apparemment, la paix n'est toujours pas revenue entre Eunice Zunon et Yvidero. On croyait que les deux web humoristes qui étaient en profonde inimitié avaient fumé le calumet de la paix. Récemment, sur le plateau de l'émission Peopl'Emik de La 3, BB Bouche pointue a affiché une véritable indifférence à l'égard d'Yvi;

Eunice Zunon : "Je ne veux pas me prononcer sur ce qu'elle fait"

Fin octobre 2019, Yvanne Béké, également connue sous le nom Yvidero, et Eunice Zunon se sont bagarrées à l'enregistrement d'une émission de cuisine à Jacqueville, à quelques kilomètres d'Abidjan, la capitale économique. L'affaire a fait grand bruit sur la toile. "Hier j’ai participé à une émission de cuisine déjà j’adore cuisiner donc c’était pour moi une occasion de montrer à mes Étoiles de quoi je suis capable …Néanmoins, je fus confrontée à un incident malheureux face à quelqu’un que j’ai eu même à côtoyer et à aider dans le milieu quelqu’un que j’ai soutenu moralement il y a une période, mais comme je vous l’ai dit une étoile a énormément de Classe et évite de se montrer en spectacle surtout quand elle sait ce qu’elle vaut", a déclaré Yvi sur les réseaux sociaux. Depuis, la tension s’était accrue entre les deux web humoristes.

Invitées à l'animation Rien à cacher d'Yves de Mbella début janvier 2021, la "chérie" de Tenor et la "Waraba" ont réveillé les vieux démons. "Tu m’as déjà vu couché avec une femme ? (…) Ça m’étonne que quelqu’un avec qui j’ai eu de bons rapports me salisse sur les réseaux sociaux (…) Eunice Zunon j’ai des dossiers dans mon téléphone. J’ai des enregistrements. Mais à cause du pardon d’une personne que je respecte, je ne vais rien dire ici", s'était exprimée Yvidero, accusée d'être homosexuelle par Love Gugu.

Plusieurs mois plus tard, rien ne va entre les comédiennes. Il suffit de s'en tenir aux propos d' Eunice Zunon à l'émission Peopl'Emik il y a quelques jours, pour s'en rendre compte. Annie-France Bamba et ses chroniqueurs ont demandé à la fille de Me Alain Zunon de se prononcer sur Yvidero. La réponse de la présidente des "affairés" était crue.

"Quand je regarde ça, ça me fait rire. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me regarde pas. Sérieusement, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai jamais vu quelque chose m'opposer à elle. Je ne veux pas me prononcer sur ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, comment elle a commencé, ça ne me regarde pas", a-t-elle clarifié. Il ne faut pas oublier que récemment Yvidero avait traité "Bouche Bb pointue" de colleuse de vidéos.