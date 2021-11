Championnat de Turquie: Après sa blessure, des nouvelles de Gervinho

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le 29 octobre dernier, l’attaquant de Trabzonspor en Turquie, Gervinho, s'est fait opérer avec succès, jeudi 18 novembre à Paris.

Gervinho opéré avec succès à Paris

Bonne nouvelle pour Yao Kouassi Gervais dit Gervinho qui s’était gravement blessé, vendredi 29 octobre 2021, lors du match qui opposait son équipe Trabzonspor à la formation de Rizespor dans le cadre de la 11e journée du championnat de Turquie. Le redoutable dribbleur ivoirien, sur une chute après un dégagement, s’était tenu le genou en poussant des cris de douleur, avant d'être rapidement évacué du stade. Selon son entraîneur Abdullah Avci, Gervinho était touché aux ligaments croisés et devrait être absent entre cinq et six mois.

C’est donc pour cette raison que l'ancien joueur d’Arsenal, âgé de 34 ans, n’a pas pris part aux deux derniers matchs des Eléphants de Côte d’Ivoire, comptant pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde. Quelques jours après l’élimination de ses compatriotes, Gervinho s'est fait opérer avec succès, jeudi 18 novembre à Paris. Depuis son lit d'hôpital, le redoutable dribleur ivoirien a donné de ses nouvelles.

"L'opération s'est très bien passée. Je suis dans de bonnes mains. Je vais quitter l'hôpital d'ici à dimanche pour poursuivre ma convalescence en famille. Je dis merci à tous les Ivoiriens pour leurs prières, leur amour et leur indéfectible soutien. A très bientôt !", a confié le champion d’Afrique 2015 à sportmania. Notons que Yao Kouassi Gervais dit Gervinho sera également absent à la prochaine Coupe d’Afrique des nations au Cameroun qui aura lieu dans le mois de janvier à février 2020.