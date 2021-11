L'aide publique aux médias au centre d'un colloque organisé par le FSDP

Un colloque international organisé par le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) se tiendra les 29 et 30 novembre prochain à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Aide publique aux médias : Le FSDP organise un Colloque international à Abidjan

Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueillera les 29 et 30, un colloque international autour du thème : « Quelles stratégies d’appui durable au développement des médias dans l’espace CEDEAO ? » à Ivotel-Plateau à Abidjan. À l'initiative de cet atelier, le Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP). Selon le Directeur exécutif du fonds, Mme N’guessan Bernise, ce colloque vise à partager les expériences des organismes de gestion de l’aide publique aux médias, des pays de l’espace CEDEAO.

À l'occasion, les organismes de gestion de l’aide publique aux médias réfléchiront sur l’avenir des médias dans un environnement en perpétuelle mutation. Ils s’approprieront les mécanismes de financement des organismes internationaux et mettront en place un réseau des organes de gestion de l’aide publique aux médias dans l’espace CEDEAO. Le Président du Conseil de gestion du Fonds de soutien et de développement de la presse, M. Abdou Abdou, les Conseillers, le Comité scientifique et le Comité d’organisation, faut-il le souligner, sont mobilisés pour la réussite de cette activité qui s’inscrit dans la vision du Ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie.