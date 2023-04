Côte d'Ivoire: Voici le rôle joué par l’ONPC, le GSPM et les pompiers civils

En Côte d'Ivoire, près de 50 000 interventions ont été réalisées par l’Office National de la Protection Civile (ONPC) en 2022, a affirmé le directeur général de cette structure, le préfet hors grade, Gabin Kassi Amankou. Il intervenait au cours de la tribune d’échanges et d’information du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG), dénommée "Tout savoir sur" (TSS), le mardi 04 avril 2023 à Abidjan.

Protection civile en Côte d'Ivoire: près de 50 000 interventions réalisées par le GSPM et les pompiers civils en 2022

« En matière d’opérations de secours, l’ONPC assure l’organisation et la coordination des activités de secours d’urgence en cas d’accident, de sinistre, de catastrophe naturelle et technologique. En 2022, près de 50 000 interventions ont été réalisées par le GSPM (plus de 38 000) et plus de 16 000 par les pompiers civils dans les 30 Centres de secours d’urgence », a indiqué le directeur général de l’ONPC.

Ces interventions qui portent sur les accidents de la circulation, les incendies, l’assistance à personne, la pollution etc. ont été rendues possibles grâce à 4 000 agents, composés de pompiers militaires et de pompiers civils. Selon le conférencier, sur la même période, plus de 650 évènements ont été signalés sur l’ensemble du territoire à l’occasion de la saison des pluies. Il s’agit notamment, d'inondations d’habitations et de voirie, de montée des eaux, de glissements de terrains, d'éboulements, de destructions d’infrastructures et de biens privés, etc.

En prenant en main les questions liées à la protection civile, le gouvernement apporte constamment des réponses aux attentes légitimes des populations, a-t-il assuré. Rappelant que la SODEXAM projette des cumuls saisonniers excédentaires en Côte d’Ivoire pour la période de mars-avril-mai-juin 2023, Gabin Kassi Amankou a fait savoir que l’ONPC a mis en place une stratégie, en vue de répondre efficacement à cette situation. Une phase de prévention et de préparation avant les pluies, une phase dite de réponse opérationnelle ou d’interventions qui se situe pendant les pluies.

Enfin, une phase post-crise qui intervient après les pluies. Le directeur général a déploré les décès de 25 personnes dont 19 dans le grand Abidjan et 06 à l’intérieur du pays à l'occasion des saisons de pluies 2022. Avant d’indiquer que des actions de sensibilisation seront renforcées afin d’éviter ces drames en 2023. Il a exhorté les populations à quitter les zones à risque et à collaborer avec les services de secours pour préserver leur vie.

Avec CICG