« Fanny IBRAHIMA, discipline d'Alassane Ouattara » : Un livre qui enseigne les valeurs incarnées par OUATTARA

Après sa présentation officielle le 10 mai dernier à la rue Lepic, siège du RHDP à Abidjan, le livre témoignage « Fanny IBRAHIMA, discipline d'Alassane Ouattara, du sport à la politique » co-écrit par Fanny IBRAHIMA, ancien député et maire de Bouaké, fidèle compagnon du président Alassane Ouattara et le journaliste Coulibaly IBRAHIMA dit Allah Kouamé, a été dédicacé le vendredi 12 mai 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké sous le parrainage du ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain à Bouaké .

Bouaké-Dédicace du livre « Fanny IBRAHIMA, discipline d'Alassane Ouattara, du sport à la politique » : Amadou Koné offre 100 livres aux visiteurs

La cérémonie a enregistré la présence effective des co-auteurs, l’éditeur Traoré Moussa et M. Assahore Jacques Aka, directeur du trésor public et de la Comptabilité, candidat du RHDP aux régionales dans le Gbêkê.

Paru aux éditions SIM, « Fanny IBRAHIMA, discipline d'Alassane Ouattara, du sport à la politique » est un livre qui retrace le parcours politique et sportif de l’ex député et maire de Bouaké, Fanny IBRAHIM.

Riche de 171 pages, le livre est reparti en cinq ( 5) grandes parties.

La Première partie est consacrée à l’enfance puis à l’adolescence du premier des Fanny. La deuxième partie raconte la vie professionnelle de Fanny IBRAHIMA, du sport à la politique en passant par les Affaires.

La troisième partie est essentiellement axée sur la vie politique de l’homme. De ses débuts au PDCI puis au RDR à la rencontre du président Alassane Ouattara en passant par les années troubles de la rébellion qui avait pour capitale Bouaké.

La quatrième partie s’est voulu spirituelle. Et enfin, une cinquième partie où plusieurs témoins de la même histoire racontent ce vécu du doyen Fanny IBRAHIMA.

Le doyen Fanny Ibrahima parle du Ministre Amadou Koné dans son livre, à la page 76

« Arrivé en 2017 pour prendre sa place dans le parti à Bouaké, Amadou Koné a contribué à renforcer l’unité au sein du parti par ses actions en faveur des populations et des militants (…).

Aux élections départementales au sein du parti, le 23 juillet 2022, nous sommes parvenus au consensus à son initiative, mais aussi avec la compréhension du député Bema Fofana, du secrétaire départemental Ba Karamoko, de Fatoumata Traoré DIOP et autres cadres du parti», dixit Fanny IBRAHIMA in ‘’Fanny Ibrahima, disciple d’Alassane Ouattara : Du sport à la politique’’, page 76.

Un album photos souvenirs

Les dernières feuilles de ce récit ( page 145-168), sont des expositions de photographies retraçant la vie de Fanny IBRAHIMA.

On y retrouve les clichés du tout 1er meeting du RDR au stade de Bouaké avec Djeni Kobena. Des photos de Fanny avec feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, avec ses enfants, avec son épouse Mabana Koné dite Josephine.

Fanny IBRAHIMA en pleine négociation en Roumanie pour le jumelage avec la ville de Bouaké, ou encore Fanny IBRAHIMA échangeant avec les responsables des Forces Nouvelles à Bouaké.

De sa vie sportive, on y retrouve les photos du plus grand gardien des Éléphants de Côte-d’Ivoire et fondateur de l’équipe La renaissance club de Bouaké. Une photo de lui lors de la CAN 1965 en Tunisie y figure également.

Amadou Koné salue Fanny IBRAHIMA pour son brillant parcours professionnel et sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara

Fils et cadre de Bouaké, le Ministre des Transports Amadou Koné, député de Bouaké commune s’est dit honoré de parrainer la cérémonie de dédicace de ce livre qui non seulement revient sur l’histoire de Fanny IBRAHIMA mais également celle du RDR qui deviendra le RHDP en s’associant à d’autres partis politiques.

« Ce livre nous enseigne les valeurs incarnées par le Président Alassane OUATTARA, l’humilité, le respect des gens et des biens publics. Et si le doyen Fanny IBRAHIMA a été cette personnalité adoubée à Bouaké pendant longtemps, c’est bien parce qu’il incarne bien ces valeurs » a dit Amadou Koné avant d’inviter la nouvelle génération à la lecture et les populations de Bouaké à s’approprier le livre.

Il a enfin souhaité une santé de fer à Fanny IBRAHIMA et plein succès à l’ouvrage.

En plus de son appui à l’organisation de la cérémonie, Amadou Koné a offert 100 exemplaires du livre au public venu nombreux.

Sercom Amadou Koné