Salon du livre d’Abidjan: Le livre sur la Première Dame Dominique Ouattara en attractions

L’édition 2023 du Salon du Livre d’Abidjan a ouvert ses portes le mardi 9 mai 2023, au Palais de la Culture de Treichville d’Abidjan. Pour cette édition, le livre discours de la Première Dame intitulé : « Cela vient du cœur ! Dominique Ouattara, 100 discours forts illustrés par des photos en 10 ans » sera l’une des attractions au stand de la Librairie de France.

Édition 2023 du Salon du livre d’Abidjan: Le livre Discours de la Première Dame présent au stand de la librairie de France

Le livre du journaliste écrivain Philippe Kouhon sera présenté au public au stand de la librairie de France ce jeudi 11 mai 2023 aux alentours de 15 heures et 18 heures.

Rappelons qu’après le succès du premier stock du livre et à la demande du public, une seconde édition a été publiée et est disponible dans les rayons des librairies et particulièrement de la librairie de France.

Cette seconde édition est similaire la 1ère. En effet, le livre : « Cela vient du cœur ! Dominique Ouattara, 100 discours forts illustrés par des photos en 10 ans » est composé de 390 pages et de 170 photos.

Le livre est essentiellement un recueil des principaux discours de Madame Dominique Ouattara qu’elle a eu à prononcer depuis 10 ans sur des sujets aussi chers en son cœur que son engagement humanitaire pour la cause des plus faibles et des démunis.