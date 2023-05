Alliance PDCI-PPA-CI : Bédié et Gbagbo au laboratoire

Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont à coeur de créer une alliance dans le cadre des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 pour barrer le chemin au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Toutefois, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI) cherchent encore la bonne formule en vue de ce partenariat.

Élections régionales : Quelle formule pour une alliance entre Gbagbo et Bédié ?

Le RHDP d'Alassane Ouattara a paraphé un partenariat avec Pascal Affi N'guessan et son FPI (Front populaire ivoirien). Le patron du parti à la rose a laissé entendre que ce partenariat est un acte de réconciliation pour engager ensemble la réconciliation en Côte d'Ivoire.

Le PPA-CI et le PDCI RDA ont suivi de loin la mise en place de ce nouveau partenariat entre le président ivoirien et l'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo sans toutefois rester inactifs. En effet, Jeune Afrique (JA) révèle que Bédié et Gbagbo ont pour ambition de mettre en place des alliances pendant les élections régionales et municipales qui se tiendront le 2 septembre 2023. Le magazine panafricain ajoute que des discussions sont en cours entre les deux partis politiques.

"Ces échanges se déroulent dans le cadre d’une commission paritaire composée de vingt-quatre membres – douze par parti – dans laquelle siègent notamment les directeurs de cabinet des anciens présidents, Bernard Ehouman (PDCI) et Emmanuel Ackah (PPA-CI), ainsi que les porte-paroles des partis", informe JA.

Il faut savoir que ces rencontres visaient à jeter un regard sur les alliances conclues au sein de l'EDS (Ensemble pour la démocratie) aux législatives de mars 2021. À en croire Jeune Afrique, le PDCI et le PPA-CI se rencontreront de façon hebdomadaire pour le débat de fond. On le voit, le choix des candidats constituera un point sensible de l'alliance entre le "Woody" de Mama et le "Sphinx" de Daoukro.