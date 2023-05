Côte d’Ivoire: Rebecca Yao, ‘’une femme battante qui tente d’inventer l'avenir de Diabo’’ (Bacongo)

Le ministre Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP (parti au pouvoir), était l’invité, récemment, des femmes membres de l'association Diabo Ville Émergente présidée par Rebecca Yao.

Diabo: Cissé Bacongo impressionné par le travail de l'association Diabo Ville Émergente présidée par Rebecca Yao

La présidente de l’association « Diabo Ville Emergente », Mme Rebecca Yao, a fait de l’autonomisation de la femme, son principal cheval de bataille. A Diabo, ses actions en faveur des femmes, ne se comptent plus. La femme étant, selon elle, une force de travail, qui peut impulser la croissance économique et aider à lutter contre la pauvreté. « Les femmes ont un rôle important à jouer dans cette vision. Il faut les promouvoir. C’est mon crédo, et c’est ce qui guide mon combat. Je ne m’accommode plus des intrigues politiques. Malgré mes occupations professionnelles à Abidjan, je suis pratiquement tous les weekends aux cotés de mes parents. Parce que mon principal combat, c’est la lutte contre la pauvreté », confie-t-elle.

Le 15 juillet 2022, Rebecca Yao avait d’ailleurs procédé au lancement de la campagne agricole des femmes 2022-2023, sur le thème : « De l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale ». « Savez-vous que 43% de la main-d’œuvre agricole est féminine ? Les femmes sont incontournables dans les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Elles aspirent aussi à vivre de l’agriculture et à être de véritables entrepreneuses agricoles. Il faut les encourager. Car, en réalité, ce sont elles les piliers de l’autosuffisance alimentaire que nous recherchons», déclare la dame de fer de Diabo.

"Une véritable femme battante, structurée qui tente d' inventer l'avenir de Diabo"

A l’occasion de la fête du travail le 1er mai 2023, Rebecca Yao, par ailleurs Secrétaire nationale adjointe du RHDP, chargée du monde associatif (Ong, mouvements de soutien), a convié le ministre Cissé Bacongo à Diabo afin de communier avec les femmes de son association. La rencontre qui s’est déroulée dans les locaux de l'unité de production de Riz et de manioc des femmes de Diabo, a permis au secrétaire exécutif du RHDP de constater l’engagement de Rebecca Yao dans l’autonomisation de la femme.

« C’est avec beaucoup de bonheur et un réel plaisir qu'à l'invitation de ma jeune soeur, Rebecca Yao, je suis à Diabo, Diabo Ville Émergente pour lui emprunter ce mot, afin de visiter son unité de production de riz et de manioc et notamment de découvrir derrière cette belle image frêle, une véritable femme battante, structurée qui tente d' inventer l'avenir de Diabo », a-t-il écrit dans le livre d’or de l'association Diabo Ville Émergente.

Bien avant, après une visite guidée des locaux de l’usine des femmes, Cissé Bacongo n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Rebecca Yao. « Pour moi, c'est un honneur et une immense joie de la (Rebecca Yao) voir dans les locaux de son unité de transformation où elle fait beaucoup et de très bonnes choses. Je sais qu'elle fait beaucoup de choses à Diabo. J'ai vu sous sa présentation, la palette de toutes les activités qu’elle mène et je profite de l'occasion pour la féliciter et lui promettre notre appui et soutien à tout point de vue. Nous allons faire en sorte que tout ce qu'elle a entrepris à Diabo ici pour faire de Diabo une Ville Émergente, se réalise et dans les délais assez rapides », a-t-il promis aux femmes de l'association Diabo Ville Émergente.