Finance : Ahmed Cissé, patron de la CGECI, prend la tête de la BICICI

Ahmed Cissé, patron de la CGECI (Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire), s'installe à la tête de la BICICI (Banque internationale pour le commerce et l'Industrie de Côte d'Ivoire), ancienne filiale de BNP Paribas, a-t-on appris auprès d'Africa Intelligence.

Nouvellement acquise par l'État ivoirien, la BICICI connait son nouveau patron. En effet, selon une information portée par Africa Intelligence, les sociétés publiques membres du consortium détenant désormais l'ancienne filiale de BNP Paribas, notamment la Banque nationale d’investissement (BNI), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse de dépôts et de consignation de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités des agents de l’État (IP-CGRAE), ont porté leur choix sur Ahmed Cissé.

La BICICI est passée sous le contrôle de la Côte d'Ivoire depuis le 28 septembre 2022. Alassane Ouattara avait autorisé les membres du consortium composé de la Banque Nationale d'investissement (BNI), la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse des Dépôts et consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI) et l'Institution de prévoyance sociale-Caisse générale des retraités et agents de l'État (CGRAE) à se porter acquéreurs de la totalité des participations dans le capital de la BICICI, indiquait un communiqué officiel.

L'opération de rachat a coûté 90 milliards de francs à l'État ivoirien, faut-il le rappeler.