Passation de charges à la CGECI : Ahmed Cissé fixe ses priorités

La passation de charges au patronat ivoirien a eu lieu le mercredi 28 décembre 2022, à la maison des entreprises sise, au Plateau. Ahmed Cissé devient ainsi officiellement le président de la CGECI (Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire).

Ahmed Cissé, s’est engagé à œuvrer pour la prospérité du secteur privé

Le nouveau président de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), Ahmed Cissé, s’est engagé à œuvrer pour la prospérité du secteur privé afin de lui permettre de participer activement au développement du pays.

“Mon intime conviction est que la Côte d’Ivoire ne pourra passer à une autre échelle de son développement, ni réussir son Plan national de développement (PND) 2021-2025 sans un secteur privé fort, porté par des champions nationaux. Je ne ménagerai aucun effort afin que cette vision aboutisse durant le mandat que vous venez de me confier”, a-t-il déclaré.

Et le nouveau patron de la CGECI d’ajouter : ‘’je tâcherai d’honorer davantage cette confiance placée en moi.’’

À l’en croire, ses espoirs sont fondés sur les récentes initiatives du gouvernement en faveur du secteur privé, notamment avec le Programme économique pour l’innovation et la transformation des entreprises et des PME (PEPITE). Ahmed Cissé entend aussi promouvoir les grandes entreprises et en faire des “capitaines d’entreprises”, capables de conquérir de nouveaux marchés à l’international.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a exhorté la CGECI à renforcer le dialogue constructif avec le gouvernement en vue de contribuer efficacement à relever les défis du moment et également être à ses côtés pour mettre en œuvre le projet de société “Côte d’Ivoire solidaire”, menée par le président Alassane Ouattara.

“Le gouvernement ivoirien compte sur la CGECI et son nouveau président pour travailler de concert avec le secteur privé en vue de poursuivre la vision du président Ouattara, qui entend faire de la Côte d’Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l’horizon 2030”, a-t-il fait savoir

