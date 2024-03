Une délégation du PPA-CI s’est rendue auprès de Soul To Soul le mercredi 13 mars 2024. Le proche de Guillaume Kigbafori Soro a profité de l’occasion pour rappeler les liens entre lui et l’ancien président ivoirien.

Côte d’Ivoire : L’émouvante confidence de Soul To Soul sur Gbagbo

Quelques jours après la sortie de prison de Koné Souleymane Kamaraté dit Soul To Soul, Laurent Gbagbo a envoyé des proches auprès de l’homme de confiance de Guillaume Soro. Une délégation du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte) a rendu une visite au cadre de GPS (Générations et peuples solidaires).

Au cours des échanges, Soul To Soul est revenu sur les liens entre lui et Laurent Gbagbo. « Le président Laurent Gbagbo est pour moi un père. Il ne m’a jamais privé de son affection. Il y a trop de rappel. L’attentat de l’avion, vous vous rappelez ? Il s’est déplacé sans protocole. Il est allé nous soutenir, m’apporter son affection. Ce jour-là même, il avait insisté, il voulait mettre un avion à ma disposition pour me faire partir en France. Il m’a dit : » tu risques d’avoir des séquelles. Accepte, va en France, ils vont bien te soigner, tu vas revenir. C’est quelque chose qu’on ne pas oublier. Moi, diplomate que hé suis, je suis un pur fruit de son humanisme. C’est lui qui a fait de moi diplomate. C’est lui qui m’a fait rentrer aux affaires étrangères », a révélé le soroiste.

Condamné en 2021 par la justice ivoirienne à 20 ans de prison « pour complot », « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’État » ainsi que de « diffusion de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant porté une atteinte au moral des populations, Soul To Soul a bénéficié d’une grâce présidentielle courant février 2023.