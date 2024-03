La fabrication, l’importation et la commercialisation des boissons énergisantes alcoolisées est interdite à nouveau sur tout le territoire national de Côte d’Ivoire. La mesure a été prise par un arrêté interministériel en date du lundi 11 mars 2024.

Côte d’ivoire : l’Etat renouvelle l’interdiction de la commercialisation des boissons énergisantes alcoolisées

Après une première interdiction qui s’est estompée le 29 février dernier, quatre ministres du gouvernement viennent d’interdire à nouveau la fabrication, l’importation et la commercialisation des boissons énergisantes. Il s’agit du Ministre du commerce et de l’industrie, Ministre d’État, Ministre de la Défense, Ministre de l’intérieur et de la sécurité, Ministre de la santé, de l’hygiène publique et la couverture Maladie Universelle.

L’arrêté interministériel définit une boisson énergisante alcoolisée comme « tout produit se présentant sous la forme d’une boisson ou concentré liquide possédant des propriétés stimulants tant au niveau physique qu’intellectuel, associant de l’alcool à d’autres composants comme la caféine, la taurine, la gluconolactone, des extraits de plantes comme le guarana et ginseng ».

Les autorités sécuritaires et les responsables en charge de la santé publique sont chargés de l’exécution stricte de l’arrêté. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi.

En Côte d’Ivoire, la consommation des boissons énergisantes alcoolisées est devenue un vrai phénomène. Cet arrêté est sans doute un début de solution face à cette situation critique.