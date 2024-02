Le président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), Guillaume Soro a réagi à la libération de Koné Kamaraté Souleymane alias «Soul to Soul».

Guillaume Soro à Soul To Soul libre : « Savoure la liberté retrouvée »

Koné Kamaraté Souleymane dit «Soul to Soul» est libéré de prison. Samedi 24 février 2024, il a retrouvé les siens. Le Chef du protocole de Guillaume Soro a été libéré suite à la grâce président d’Alassane Ouattara. Au total 51 prisonniers bénéficié de pardon du Chef de l’Etat.

Après la libération de Soul To Soul, son leader Guillaume Soro a réagi. Sur le réseau social X, l’ancien Premier ministre a salué la résilience et le le sacrifice de son protégé. Pour Soro, les grandes causes se gagnent au prix de grands sacrifices et de grandes douleurs. « À mon frère et ami Souleymane, Merci pour ta résilience et ton sacrifice. Savoure la liberté retrouvée. Dis à maman que tout ira pour le mieux », a-t-il écrit.

Pour rappel, Koné Kamaraté Souleymane avait été condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils faisaient partie des militants de GPS arrêtés en décembre 2019 lors du retour avorté de Guillaume Soro à Abidjan.

Plusieurs autres avaient été libérés. Selon des indiscrétions, ils avaient promis tourner dos à leur leader. Un deal qu’aurait rejeté Soul To Soul pour rester fidèle aux idéaux de prônés par Guillaume Soro.