World Airport Awards a dévoilé le top 10 des meilleurs aéroports d’Afrique 2023. La Côte d’Ivoire est absente de ce top.

Aucun aéroport de Côte d’Ivoire ne fait pas partie du top 10 des meilleurs aéroports d’Afrique en 2023, établi par World Airport Awards. Ce classement est dominé par les aéroports sud-africains. Le top 10 est composé de :

1- Cape Town (Afrique du Sud)

2- Durban King Shaka (Afrique du Sud)

3- Johanneburg (Afrique du Sud)

4- Casablanca (Maroc)

5- Mauritius (Île Maurice)

6- Marrakech (Maroc)

7- Addis-Abeba (Ethiopie)

8- Kigali ( Rwanda)

9- Nairobi (Kenya)

10- Bloemfontein (Afrique du Sud)

Comme on peut le constater, aucun aéroport de l’Afrique de l’Ouest ne figure dans le top 10 des meilleurs aéroports d’Afrique en 2023.

Aéroport de Cape Town

La Côte d’Ivoire et ses aéroports…

En Côte d’Ivoire, on peut compter plus de cinq aéroports ; mais ils ne sont pas tous destinés à recevoir des vols internationaux. Selon l’Autorité nationale de l’aviation civile de Côte d’Ivoire, « l’aéroport international Felix Houphouet- Boigny d’Abidjan est le seul aéroport recevant des vols internationaux en Côte d’Ivoire. Les autres aéroports, notamment ceux de Bouaké, Korogho, Man, Odienné, San Pedro et Yamoussoukro sont des aéroports nationaux ouverts à la circulation aérienne publique (CAP) ».

A travers l’Autorité nationale de l’aviation civile, l’Etat ivoirien veille au grain dans la gestion des aérodromes ouverts au public. Cette surveillance tient compte des normes internationales en la matière.

Il faut noter qu’un aérodrome est une « surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface ».

Quels sont les 10 meilleurs aéroports au monde en 2023 ?

Le top 10 des meilleurs aéroports au monde se présente comme suit :

1- Singapore Changi (Singapour)

2- Doha Hamad (Qatar)

3- Tokyo Haneda (Japon)

4- Seoul Incheon (Corée du Sud)

5- Paris CDG (France )

6- Istanbul (Turquie)

7- Munich (Allemagne)

8- Zurich (Suisse)

9- Tokyo Narita (Japon)

10- Madrid Barajas (Espagne)

Une vue de l’aéroport Singapore Changai. @Expedia