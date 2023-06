Côte d'Ivoire : AGL étend la capacité de l'aérohub de Port-Bouët

Les travaux d'extension de la chambre froide de l'Aérohub situé non loin de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été livrés par AGL Côte d'Ivoire. Faustin Karamoko, country manager Danone EDP/FAN MILK Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait du partenariat avec Africa Global Logistics.

Côte d'Ivoire : AGL livre les travaux d'extension de l'Aérohub

"Nous sommes très satisfaits du partenariat en cours avec l’Aérohub de AGL Côte d’Ivoire, pour l’entreposage à valeur ajoutée et la gestion de nos stocks de produits surgelés. Grâce à ce service, nos produits sont bien conservés et livrés en temps réel, nous permettant ainsi d’offrir à nos clients un service de qualité. L’accroissement de la chambre froide de cette infrastructure, vient également répondre à la croissance de nos activités, sur le marché ivoirien et sous régional", s'est exprimé Faustin Karamoko, Country Manager Danone EDP / FAN MILK Côte d’Ivoire à la livraison des travaux d'extension de la chambre froide (zone à température dirigée) de l'Aérohub, le 15 avril 2023.

Ces travaux, réalisés avec l'expertise des entreprises locales ARIC, 2I IVOIRE INGENIERIE et INSTAFRIC, dans le respect des normes et standards internationaux, ont permis de tripler la capacité de la zone à température dirigée qui est passée de 600 m2 à 1800 m2, afin de répondre aux exigences croissantes des clients et d’anticiper leurs besoins sur les marchés ivoirien et ouest-africain. Il faut noter que l'Aérohub de Port-Bouët est la plus grande base de logistique contractuelle d’Afrique de l’Ouest.

"Cette extension de nos infrastructures de production permettra à AGL Côte d’Ivoire de répondre de manière plus efficace aux besoins évolutifs de nos clients. Notre objectif est d'anticiper les attentes du marché ivoirien et international dans le domaine de la logistique contractuelle", a fait savoir Claude Aman, directeur des solutions logistiques de AGL Côte d’Ivoire.

Grâce à une architecture technique de pointe, la nouvelle zone de froid accompagnera les clients des secteurs pharmaceutiques, de la grande distribution et de la restauration, dans leur croissance tout en maintenant les engagements de qualité d'AGL Côte d’Ivoire, en matière de gestion de la chaîne du froid.

Présent en Côte d’Ivoire dans les secteurs de la logistique, le transport ferroviaire (SITARAIL), et la manutention portuaire (Abidjan Terminal), AGL emploie aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs ivoiriens à travers notamment ses agences à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Noé, Ferkessédougou et Ouangolodougou.

AGL mène également des actions pour les populations en partenariat avec des associations, par exemple pour l’aide à la scolarisation et à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement.