Jérémie N’Gouan, maire d’Aboisso: « Notre objectif, préparer la ville pour les années futures»

Maire sortant de la commune d’Aboisso, Jérémie N’Gouan est candidat à sa propre succession aux élections municipales du 02 septembre prochain. Dans un entretien accordé au journal L’Expression et paru ce jeudi 15 juin 2023, le candidat désigné du PDCI-RDA dévoile les grandes actions menées lors de ce mandat qui s’achève et marque sa disponibilité à continuer de servir la commune. Ci-dessous, de larges extraits de son entretien!

Le maire Jérémie N’Gouan: « Le projet de l’autoroute va réduire considérablement la distance entre Abidjan et Aboisso et nous donner de nombreux atouts »

« (…) Nous avons construit sept établissements pour le préscolaire et le primaire, nous avons créé une école primaire et deux écoles maternelles au Cafop pour permettre aux futurs enseignants d’avoir des écoles d’application. Nous avons désenclavé certains quartiers en y créant aussi des écoles primaires. Nous avons terminé les travaux des centres de santé entamés sous le précédent mandat et procédé à leur équipement avec l’aide de certaines communes d’Abidjan.

A Aboisso, le logement est un problème crucial. Nous travaillons avec des opérateurs privés pour améliorer le quotidien des populations. En leur proposant une offre de qualité. Mais avant de construire des logements, il faut régler le problème du foncier, notamment des lotissements où règne une certaine anarchie. Nous avons mis de l’ordre. Avec le ministère de la Construction, nous espérons très prochainement des arrêtés qui vont nous permettre d’ouvrir le marché du lotissement. Notre objectif, c’est de préparer la ville pour les années futures. Le projet de l’autoroute va réduire considérablement la distance entre Abidjan et Aboisso et nous donner de nombreux atouts, notamment la construction d’une usine à Ayebo. Cette autoroute va jouer un rôle très important dans le développement de la région.

« La santé et l’éducation, notre priorité »

La santé et l’éducation étaient notre priorité. Nous avons mis en œuvre un programme très pertinent qui se déroule normalement sur le terrain. J’espère que nous pourrons aller plus loin avec les aides qui nous viennent de la part de certains de nos partenaires. Pour renforcer le dispositif de l’éducation et de la santé, ce sont les deux piliers du développement. En tant que mairie, nous voulons contribuer à cet effort national (…) Il y a de gros investissements qui sont faits par l’État en matière d’eau potable et nous ne pouvons que remercier le chef de l’Etat et les ministères concernés.

En ce qui concerne l’électrification, la mairie a complété l’action qui a été entreprise par la Compagnie Ivoirienne d’- Electricité (CIE) et nous avons l’intention d’amplifier cela. Beaucoup d’efforts ont été faits également (…) Nous comptons améliorer le fonctionnement des écoles et des centres de santé, sans oublier le transport qui reste une de nos difficultés majeures à Aboisso. Beaucoup reste à faire. Les jeunes restent notre préoccupation.

L’appel au président de la République, Alassane Ouattara, et au Premier ministre Patrick Achi

Lors de notre conseil municipal, le préfet de région, Coulibaly Gando, a annoncé qu’un certain nombre de routes allaient être bitumées. Il y a effectivement un retard dans la mesure où des villes du Sud Comoé ont connu des débuts de bitumage des routes depuis quelques années. Aboisso a pris du retard mais ce retard va être rattrapé très vite. Le chef de l’Etat va nous permettre de rattraper notre retard en nous donnant quelques kilomètres de plus. Le bitumage des routes, c’est l’affaire de l’Etat. Je profite de l’occasion pour rendre hommage au président de la République, SEM Alassane Ouattara et à son Premier ministre, Patrick Achi, pour cette décision prise de nous permettre d’avoir notre quota de routes bitumées ».