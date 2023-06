Affaire Affou Kéïta: Roseline Layo dévoile enfin la vérité sur la chanson ‘’Môgô Fariman’’

Roseline Layo était l’invitée du journal, le mercredi 14 juin, sur TV 5 Monde. En marge de sa carrière fulgurante, la chanteuse s’est exprimée pour la première fois après l’éclatement de l’affaire de plagiat qui l’oppose à Affou Kéïta au sujet de sa chanson ‘’Môgô Fariman’’.

Roseline Layo : "Il n'y a pas eu de plagiat..."

La controverse autour de la chanson ‘’Môgô Fariman’’, s’est amplifiée avec la sortie d’Affou Kéïta sur les antennes de Radio Côte d’Ivoire. Des réactions se sont multipliées après les déclarations de la chanteuse Mandingue. Des musiciens, des arrangeurs et autres artistes ont donné leur avis sur la question. La concernée elle-même s’est réservée de réagir face à la polémique. Ce qui a donné lieu à de nombreuses interrogations de la part des internautes qui se sont demandé si la chanteuse ne se sentait pas coupable.

Comme un soulagement pour ses nombreux fans, Roseline Layo a finalement brisé le silence, le mercredi 14 juin sur le plateau de la télévision francophone TV5 Monde. Au journal Afrique où elle était pour parler de sa fulgurante ascension sur l’échiquier musical ivoirien, elle est revenue sur l’affaire de plagiat qui alimente les médias et qui l’oppose à Affou Kéïta. "Il faut dire que c'est une maman qu'on aime bien qui s'appelle Affou Kéita. J'ai chanté ce morceau sur différentes scènes et on a voulu lui rendre hommage par cette chanson. Donc, on a pris un petit bout et quand on a balancé une petite partie sur les réseaux sociaux, elle n'était pas informée au départ.

Pour nous, ç'allait faire un effet de surprise, mais elle n'a pas aimé. Je suis entrée en contact avec elle pour essayer de lui parler et lui présenter nos excuses, elle nous a demandé de supprimer les mélodies qui sont dans la chanson, le beat, etc. C'est ce qu'on a fait, on a supprimé, on n'a pas fait de plagiat. Elle nous a demandé de supprimer les sonorités qui lui appartenaient et c'est ce qu'on a fait...", a-t-elle réagi. L’affaire a déjà pris une autre tournure puisque la chanteuse Mandingue a esté en justice pour régler définitivement le dossier.