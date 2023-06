Armée ivoirienne: Qui est Yao Dowlo N'Dri Athanase, Médecin général de brigade?

Histoire et biographies a l'insigne honneur de vous présenter le médecin-général de brigade (2S), Yao Dowlo N'Dri Athanase, agrégé du val-de-grace, De pathologie tropicale. Il fait partie du cercle très restreint et élitiste des Médecins Généraux de l’Armée Ivorienne, dont les noms suivent :

-Feu le ministre, Méd-Gal ATIN ORIA Ambroise,

-Méd-Gal GUEHI André,

-Feu Méd-Gal KOUAME Akissi,

-Méd-Gal KOUAME MESSOU BLEOUE Noel, actuel Directeur de la santé et de l’Action sociale des Armées (DSASA).

Qui est le médecin-Général de brigade (2S), Yao Dowlo N'Dri Athanase ?

IDENTITE

-Né le 02 Février 1960 à Kokumbo

-Marié, père de 5 enfants

DOMAINES DE COMPETENCES

- Médecine Interne

- Pathologie Tropicale et Infectieuse

- Diabétologie

- Enseignement universitaire

FORMATIONS ET DIPLOMES

-Agrégation de Pathologie Tropicale (Val-de-Grâce-Paris) : 01/12/2002 (JORF du 28/01/2003)

-Diplôme Inter-universitaire de Spécialité (DIS) Médecine Interne : Université de la Méditerranée/Aix-Marseille 2 (1987-1993 - Soutenance Mémoire en 1998)

-Spécialiste des Hôpitaux des Armées dans la discipline de Médecine Interne (Val-de-Grâce, Paris) : avril 1993 (JORF 27/10/1993)

-Assistanat des Hôpitaux des Armées dans le Groupement de disciplines de Spécialités médicales (Val-de-Grâce) : mars 1989 (JORF)

-Brevet de Médecin de Marine Marchande : Université de la Méditerranée/Aix-Marseille 2 (1987)

-Diplôme de l’École d’Application du Service de Santé pour la Marine (EASSM) - Toulon (France) : Octobre 1987

-Doctorat en Médecine (Diplôme d’Etat)- Abidjan : 17 décembre 1985

-Baccalauréat série D : juin 1978

Autres diplômes :

-Diplôme de l’Institut d’Études Stratégiques et de Défense (Institut THEMIIS- Abidjan : Promotion 2016)

- Diplôme Exécutive MBA en Management global des risques et des programmes internationaux (Institut THEMIIS-Paris)

-Certificate of Professional Development with specialization in Management, Monitoring and Evaluation of Projects (MDI- Illinois State University)

- English Certificate-Intermediate level (English Language Institute-Abidjan)

CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

-1978-1985 : Faculté de Médecine d’Abidjan (Doctorat en Médecine)

-1975-1978 : Lycée Moderne 2 Bouaké (Baccalauréat D)

-1971-1975 : CEG (actuellement dénommé Lycée Camille Alliali) de Toumodi (BEPC)

-1966-1971 : EPP Kokumbo (CEPE et Entrée en 6è)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

-Médecin Praticien 1986

-2016 : soins en faveur des militaires, familles et autres civils en Unité (Infirmerie de la CITAD, Base Navale de Locodjoro) et à l’Hôpital de Bouaké puis Abidjan

-Médecine Hospitalière

• Chef de Service de Médecine Interne de l’Hôpital Militaire d’Abidjan : 2009-2016 ;

• Adjoint au Chef de Service de Médecine Interne de l’Hôpital Militaire d’Abidjan ; Responsable de la PEC des Personnes Vivant avec le VIH : 2003 – 2016 ;

• Adjoint au Chef de Service de Médecine Interne et Pathologie Tropicale et Infectieuse de l’HIA Ste Anne de Toulon (France): Janvier 1998-Juillet 1999 puis Janvier 2002 à Décembre 2002 ;

• Chef de Service de Médecine Interne de l’Hôpital Militaire d’Abidjan : 1999-2001 ;

• Stage de préparation à l’Agrégation avec f’onction d’Adjoint au Chef de Service de Médecine Interne et Pathologie Tropicale et Infectieuse à l’HIA Ste Anne de Toulon (France): 1998-1999 ;

• Chef de Service de Médecine de l’Hôpital Militaire de Bouaké : Juin1995-Décembre 1997 ;

• Assistant des Hôpitaux des Armées à l’HIA Ste Anne de Toulon : 1990-1993 ;

• Interne de l’Ecole d’Application du Service de Santé pour la Marine à l’HIA Sainte-Anne de Toulon-France) : Novembre 1986-Octobre 1989 (avec préparation du Concours d’Assistanat des Hôpitaux des Armées)

Enseignement

- Enseignant de Séméiologie et Pathologie Médicales à l’UFR des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan (Principal Responsable de l’Enseignement) : 2003-2016

- Encadrement d’Étudiants en Médecine, Pharmacie et INFAS : 2003-2016

- Chargé de cours

- Médecine de Catastrophes (UFR Sciences Médicales-Université Félix Houphouët-Boigny) : 1995

- Spécialité de Rhumatologie (UFR Sciences Médicales-Université Félix Houphouët-Boigny) : année 2003-2004

- Alimentation et Santé au Département de Santé Publique de l’UFR des Sciences Biologiques et Pharmaceutiques de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan : 2005-2016

Autre :

- Formateur National pour les Pairs Adultes pour le Suivi et Évaluation des Projets/Programmes VIH/Sida : 2004-2016

- Formateur National du personnel médical et paramédical pour l’utilisation des outils de collecte de données pour le suivi des patients bénéficiant de soins et traitements ARV : 2006-2016

TRAVAUX SCIENTIFIQUES :

● Publications et communications dans des Revues Internationales à comité de lecture (plus de 60)

● Co-directeur de Travaux de Recherche de 2007 à 2016 (Thèses Doctorat en Médecine et Pharmacie : plus de 40 Thèses, également Mémoires de fin d’Études INFAS et INFES)

POSTE ADMINISTRATIFS-ADMINISTRATION CENTRALE/ MEMDEF

• Inspecteur des Services à l’Inspection Générale des Armées au Ministère d’État Ministère de la Défense (du 01/03/2020 au 31/12/2022) ;

• Directeur de la Santé et de l’Action Sociale des Armées (29/06/2016-01/03/2021) ;

AUTRES ACTIVITES EXERCEES

• Président de l’APORA (African Partner Outbreak Response Alliance : Alliance des Partenaires Africains dans la Riposte aux Epidémies) : Mai 2019-Mai 2022

• (Actuellement) Président en exercice de l’AMTF (African Malaria Task Force : Groupe de Travail Africain pour la lutte contre le Paludisme) : depuis Mars 2019

• Secrétaire National du Pool des Experts du Comité National de la Lutte Contre les Violences Sexuelles Liées aux Conflits : 03/06/2016-01/03/2021 (Décret 2016-373 du 03 juin 2016) ;

• Président du Groupe de Travail Panafricain du Comité International de Médecine Militaire (2016-2018) ;

• Vice-Président du Groupe de Travail Panafricain du Comité International de Médecine Militaire (2018-2021) ;

• Point Focal de Global Health Security Agenda (Programme pour la Sécurité Sanitaire Mondiale) du Ministère d’Etat, Ministère de La Défense (2018-2021) avec Diplôme d’Honneur de Champion One Health

• Pasteur Associé de l’Église-siège Akouédo Goshen et Président du Bureau Exécutif des Églises Winners Chapel International (ou LIVING FAITH CHURCH) section Côte d’Ivoire.

DIVERS

• Fondateur de l’Association des Diabétiques des FACI

• Président-Fondateur de l’ONG « Action Rapprochée Médico-Sociale (« ARMeS ») en faveur des maladies chroniques suivies à l’HMA

• Président du Bureau Exécutif de Living Faith Church, connue sous le nom d’Église Winners Chapel International (section Côte d’Ivoire) et Pasteur Associé à l’Église-siège Akouédo Goshen.